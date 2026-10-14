Cierran el paso fronterizo de Yacyretá por las lluvias y el aumento del caudal

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dispuso el cierre preventivo del paso fronterizo que conecta la ciudad correntina de Ituzaingó con Ayolas, en el departamento paraguayo de Misiones, ante las condiciones climáticas y el aumento del caudal que recibe la represa. La restricción alcanza tanto al tránsito vehicular como al peatonal sobre el coronamiento de la central hidroeléctrica.

La medida se mantendrá, como mínimo, hasta el sábado 17. El organismo aclaró que la reapertura dependerá de una evaluación de la situación, por lo que esa fecha no implica la normalización automática del cruce.

El protocolo de seguridad también incluyó la suspensión transitoria de las recorridas turísticas guiadas por el interior de la central y por las obras del Brazo Aña Cuá, según informó el diario El Litoral de Corrientes.

La administración de Yacyretá informó que los caudales afluentes se encuentran por encima de los promedios habituales desde septiembre. Para ese mes reportó un valor de 12.339 metros cúbicos por segundo, un 37% superior al promedio, mientras que en lo que va de octubre registró 14.400 metros cúbicos por segundo, un 40% por encima de la referencia.

Las previsiones hidrológicas anticipan un incremento para los próximos días, con un ingreso de agua estimado entre 29.000 y 32.000 metros cúbicos por segundo. La EBY atribuyó esa tendencia a las precipitaciones en gran parte de la cuenca y al aumento de las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba.

Frente al mayor volumen de agua, la represa abrió sus vertederos principal y secundario. El escenario mantiene bajo seguimiento a las poblaciones ribereñas.

RESTRICCIONES EN LAS CATARATAS

La crecida también afectó la actividad turística en las Cataratas del Iguazú. El lunes se dispuso el cierre de los circuitos Superior e Inferior por razones de seguridad para visitantes y trabajadores.

De acuerdo con el relevamiento de Prefectura Naval, el río Paraná continúa en ascenso frente a la mayoría de las ciudades costeras. En Misiones, Iguazú y Libertador se encuentran por encima de los umbrales de evacuación.

En el río Uruguay, Paso de los Libres también superó ese nivel. En la localidad correntina, unas 30 personas permanecen alojadas en un complejo del Ejército.

Otras poblaciones están en condición de alerta: Panambí, en Misiones; Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bonpland, en Corrientes; y Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

En Concordia fueron evacuadas seis familias. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió la zona durante la mañana del martes y destacó la coordinación entre los distintos niveles del Estado para atender a los afectados.

El mandatario señaló que las autoridades siguen diariamente los pronósticos para anticipar las medidas de asistencia y organizar eventuales evacuaciones antes de que el agua alcance las viviendas.

La evolución de las lluvias y de los caudales será determinante para los próximos días, tanto para la situación de las localidades ribereñas como para la reapertura del paso internacional sobre Yacyretá y la reanudación de las actividades turísticas suspendidas.