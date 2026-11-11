Cómo cambia la forma en que sentimos el dolor a lo largo de la vida

La idea de que el dolor es una consecuencia inevitable del paso de los años está muy extendida: a mayor edad, más desgaste y, por lo tanto, más molestias. Sin embargo, la evidencia científica muestra un panorama bastante más complejo. Un estudio publicado en la revista Nature Medicine, realizado por investigadores de la Universidad McGill sobre datos de 6.125.459 personas de 118 países encontró que el dolor aumenta con mayor rapidez antes de los 55 años.

Es cierto que la proporción de personas que experimentan algún tipo de dolor corporal pasa de alrededor del 30% a los 5 años a cerca del 70% entre quienes superan los 100. Pero las manifestaciones más intensas no siguen esa misma tendencia: el dolor de alta intensidad alcanza su punto máximo alrededor de los 50 años y luego disminuye, mientras que el dolor generalizado llega a su pico cerca de los 70.

Como surge del estudio, no todas las partes del cuerpo siguen la misma evolución. Cada zona tiene su propia curva de dolor y alcanza su máxima frecuencia en diferentes momentos de la vida.

Las cefaleas, por ejemplo, llegan a su pico alrededor de los 34 años; el dolor abdominal, a los 23, y el facial, a los 45. Después de esas edades, su frecuencia tiende a disminuir. En cambio, los dolores musculoesqueléticos suelen aumentar a medida que pasan los años. Las molestias en el cuello y los hombros alcanzan su máximo cerca de los 62 años y luego retroceden, mientras que el dolor de espalda, cadera y rodilla continúa creciendo.

El estudio también encontró diferencias entre hombres y mujeres. En las 11 regiones corporales analizadas, ellas reportaron una mayor prevalencia de dolor. El riesgo relativo fue de 1,16 para cualquier tipo de dolor, de 1,52 para el dolor de alta intensidad y de 1,50 para el generalizado.

Las diferencias más pronunciadas aparecieron en el dolor facial, con un riesgo relativo de 1,83; las cefaleas, con 1,74, y el dolor abdominal, con 1,60.

La edad y el sexo no son los únicos factores que condicionan la experiencia del dolor. El contexto socioeconómico también tiene un peso significativo.

A partir de los 40 años, el dolor corporal, articular y de espalda aumenta más rápidamente en los países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo. Entre las personas mayores de 80 años, las diferencias respecto de quienes viven en países con IDH alto alcanzan los 30,6 puntos porcentuales para cualquier tipo de dolor, 21 puntos para el articular y 20,2 para el de espalda.

Este resultado contrasta con las estimaciones del Global Burden of Disease, que suelen mostrar una mayor prevalencia del dolor en las regiones más desarrolladas. Los investigadores advierten que las causas de esta diferencia todavía no están suficientemente caracterizadas, aunque mencionan posibles explicaciones vinculadas con el acceso a la atención sanitaria, las condiciones laborales y la presencia de otras enfermedades.

En la carga global de dolor también inciden factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y los bajos ingresos, que en conjunto explican el 18,3% del total. Sin embargo, su impacto presenta diferencias regionales: representa el 12,6% en África subsahariana y llega al 27,1% en Europa del Este.

Detrás de estos hallazgos aparece un cambio más profundo en la forma de abordar el dolor desde la medicina. Desde 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional, y establece que no debe confundirse con la nocicepción, es decir, el proceso mediante el cual el organismo detecta estímulos potencialmente dañinos.

A partir de esta perspectiva, los autores plantean que las oportunidades para prevenir el dolor podrían comenzar mucho antes de lo que contemplan actualmente las políticas sanitarias.