Tener perros o gatos en casa implica convivir con una de las tareas de limpieza más frecuentes: retirar los pelos que quedan distribuidos por distintos ambientes. Aunque la aspiradora y los rodillos adhesivos suelen ser los recursos más utilizados, hay otros métodos que permiten desprender incluso aquellos pelos que quedan profundamente adheridos a las fibras de los tejidos.

La electricidad estática, la humedad y algunos elementos de uso cotidiano pueden convertirse en grandes aliados para mantener limpios los muebles, la ropa y las alfombras.

Estos son 10 trucos para eliminar los pelos de las mascotas y reducir su presencia en el hogar, con alternativas simples que se pueden incorporar a la rutina de limpieza.

1. Guantes húmedos para retirar pelos de sillones y tapizados

Un guante de látex o nitrilo, de los que habitualmente se utilizan para lavar los platos, puede reemplazar al rodillo adhesivo cuando se trata de limpiar superficies textiles.

El procedimiento es sencillo: hay que humedecer ligeramente el guante y pasarlo sobre el sillón o la tela realizando movimientos circulares. La fricción ayuda a reunir los pelos en pequeños grupos que después se pueden retirar con la mano.

Es una alternativa práctica para limpiar tapizados sin tener que utilizar constantemente adhesivos descartables.

2. Una rasqueta de goma para limpiar las alfombras

Las herramientas que se utilizan para limpiar vidrios y mamparas también pueden tener otra función dentro del hogar.

Al pasar una rasqueta de goma con firmeza sobre una alfombra, se consigue levantar pelos que permanecen enredados entre las fibras y que muchas veces no salen con una aspiradora convencional.

El movimiento permite reunirlos en la superficie para retirarlos con mayor facilidad.

3. El paso por la secadora antes de lavar la ropa

Cuando las prendas están cubiertas de pelos, introducirlas directamente en el lavarropas puede dificultar su eliminación.

Una alternativa consiste en colocarlas previamente en la secadora durante unos 10 minutos, utilizando un ciclo de aire frío. El movimiento y la circulación del aire ayudan a desprender los pelos, que quedan atrapados en el filtro correspondiente.

Después de ese procedimiento, la ropa puede pasar al lavado habitual.

4. Vinagre blanco en lugar de suavizante

El vinagre blanco aparece como otra opción para combatir los pelos que quedan adheridos a las prendas.

La propuesta es colocar un chorro en el compartimento destinado al suavizante. Según este método, el vinagre ayuda a reducir la electricidad estática de los tejidos y facilita que los pelos se desprendan durante el enjuague.

De esta manera, se busca evitar que vuelvan a quedar pegados a la ropa.

5. Esponjas de cocina dentro del lavarropas

Otro recurso poco habitual consiste en incorporar una o dos esponjas de cocina nuevas al tambor junto con las prendas.

Su superficie porosa puede ayudar a atrapar los pelos que quedan sueltos durante el movimiento del lavado, evitando que vuelvan a depositarse sobre la ropa.

También se pueden utilizar bolas de lana diseñadas para secadoras.

6. Piedra pómez para los pelos más difíciles

En determinadas superficies, especialmente en alfombras de pelo corto y asientos de automóviles, los pelos pueden quedar tan adheridos que resulta complicado retirarlos.

Para esos casos se propone utilizar una piedra pómez, pasándola suavemente sobre el material. Su textura permite arrastrar los pelos más resistentes cuando se trata de tejidos gruesos.

Es fundamental realizar movimientos delicados para evitar dañar las fibras.

7. Globos para atraer los pelos mediante electricidad estática

Los globos inflados también pueden funcionar como una herramienta para retirar pelos de zonas complicadas.

El truco consiste en frotar un globo contra una prenda para generar electricidad estática. Después, se lo acerca a la superficie donde están los pelos.

La carga eléctrica hace que estos se atraigan hacia el globo, lo que permite recogerlos sin necesidad de tocar directamente la zona.

8. Laca para evitar que los pelos se adhieran a las telas

La prevención también puede ayudar a reducir la cantidad de pelos que se acumulan en determinados sectores de la casa.

Una de las alternativas mencionadas es aplicar una capa muy fina de laca para el cabello o utilizar un aerosol antiestático en las partes inferiores de las cortinas y las faldas de las camas.

La finalidad es disminuir la electricidad estática de esos tejidos y dificultar que los pelos se adhieran con facilidad.

9. La alimentación de perros y gatos también influye

La caída del pelo no depende únicamente de la limpieza del hogar. El estado de la piel y la alimentación de las mascotas también forman parte de los factores que pueden influir.

El aporte de ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, presentes en suplementos como el aceite de salmón, se menciona como una alternativa para favorecer la salud de la piel y fortalecer los folículos pilosos.

El objetivo es reducir la caída excesiva desde su origen. La incorporación de suplementos debe consultarse previamente con un veterinario, que podrá evaluar si son adecuados para cada animal.

10. Cepillar primero a contrapelo y después en la dirección natural

El cepillado regular es una de las herramientas más importantes para retirar el pelo muerto antes de que termine sobre los muebles o la ropa.

Un método consiste en comenzar con un cepillado suave en dirección contraria al crecimiento del pelo. Esto permite levantar parte de la capa interna, que suele desprenderse en mayor cantidad.

Después se debe repetir el procedimiento siguiendo la dirección natural del crecimiento para retirar los pelos sueltos.

La combinación de este hábito con una limpieza frecuente de los espacios donde descansan perros y gatos puede ayudar a mantener bajo control la acumulación de pelos dentro de la casa.