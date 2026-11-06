Cómo se prepara el Cottolengo Don Orione para la visita del Papa León XIV

La comunidad del Pequeño Cottolengo Don Orione se encuentra alegre, movilizada y profundamente conmovida por lo que sucederá el próximo lunes en su predio, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown, zona sur del Gran Buenos Aires.

Y es que ese día recibirá la visita del papa León XIV, en el marco de la gira que el Pontífice está comenzando este viernes por Uruguay, Argentina y Perú. Un acontecimiento que es recibido "con inmensa alegría y profunda gratitud en el corazón", señaló este viernes la coordinadora del Hogar, Sandra Ciambellini.

El Pequeño Cottolengo Don Orione es una obra de caridad perteneciente a la Obra Don Orione, fundada originalmente en honor a San Luis Orione. No es un simple asilo, sino una comunidad de vida que funciona como un hogar para personas con discapacidades intelectuales y físicas que no tienen familia o cuyos grupos familiares no pueden brindarles los cuidados necesarios. En sus 50 hectáreas ofrece alojamiento permanente, organizados en casas con dinámica familiar, alimentación, atención médica y psicológica. Ademàs, cuenta con centros de día, talleres de arte, música, huerta y formación laboral para estimular la autonomía y la inclusión de los residentes.

En diálogo con el programa "Inteligencia Artesanal", por la radio La Redonda 100.3, Ciambellini admitió que "todos estamos emocionados, contentos, entusiasmados. No hay palabras para describir la sensación que estamos atravesando. Estamos así desde que nos confirmaron la visita, hace unos dos meses aproximadamente".

Respecto de la organización del evento, la directora contó que "es muy protocolar. La institución tuvo que presentar un proyecto, atendiendo todo lo que se pedía. El Papa llegará en un auto particular hasta unos 600 metros antes de la entrada al Cottolengo y luego se subirá al Papamovil. Desde allí, estará todo vallado hasta nuestro predio. Ingresará por el acceso principal y avanzará hasta la Iglesia, que está en el centro del predio. Ahí comenzará una caminata hasta el Santuario. No habrá misa, según nos dijeron, pero sí nos dará una bendición".

También confirmó que habrá un momento musical, con la participación del cantante y compositor Abel Pintos. "Sí, ya estuvimos ensayando el miércoles con Abel. El coro del Cottolengo preparó una serie de canciones que acompañarán la entrada del Santo Padre y la entrega de unos obsequios por parte de los residentes de la institución. También será un momento muy lindo".

Por otra parte, Ciambellini valoró que León XIV haya elegido el Cottolengo Don Orione como uno de los lugares a visitar, en medio del conflicto por la asistencia del Gobierno a personas con discapacidad. "Es el Papa mirando la discapacidad, ¿no?, un sector que no tiene tanta atención en este tiempo. Con su visita, le está dando una visibilidad necesaria hacia la comunidad, la nuestra y la del mundo. Es un mensaje implícito. Las personas con discapacidad son personas, con sentimientos, deseos y anhelos. Por eso estamos tan agradecidos a Dios porque el Papa nos haya elegido".

La entrevista completa, en el audio adjunto: