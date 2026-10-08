Cómo sigue el calendario de los Nobel

Tras el anuncio del Nobel de Química, el calendario de los premios continuará este jueves con la distinción de Literatura. El viernes será el turno del Nobel de la Paz, mientras que el Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se dará a conocer el lunes.

Cada galardón cuenta con una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares. El monto corresponde a cada premio y puede destinarse a un único ganador o repartirse entre quienes compartan la distinción. En el caso del Nobel de la Paz, también pueden ser reconocidas organizaciones.