Con buen asado de campo, Carmen de Areco se prepara para una fiesta a pura tradición

Carmen de Areco se prepara para vivir este domingo una nueva jornada a puro campo y tradición. Desde las 13 horas, el predio René Favaloro será escenario de la segunda edición de la Fiesta del Asado Campero, una propuesta que combina gastronomía, folklore y cultura rural y que espera convocar a miles de visitantes.

La celebración contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas y varios costillares que competirán ante un jurado especializado. También habrá shows folklóricos, destrezas criollas, paseos a caballo, artesanos y propuestas gastronómicas.

Uno de los principales atractivos será que la entrada es libre y gratuita, una característica que, según explicó el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, permite que más familias puedan disfrutar de una escapada de cercanía.

“El asado es muy convocante. El olorcito ya te atrae. La verdad que trae mucha gente”, señaló Villagrán durante una entrevista realizada en EmbarcaDos, dentro de Noche Redonda, por FM La Redonda de La Plata.

El jefe comunal también destacó que el evento se desarrollará en un espacio con valor histórico para la ciudad: el antiguo galpón ferroviario, recuperado actualmente como espacio cultural.

Carmen de Areco, un destino de cercanía

La fiesta forma parte de una agenda de eventos con la que Carmen de Areco busca fortalecer su perfil como destino de turismo rural y de cercanía.

La ciudad, ubicada sobre la Ruta Nacional 7, ofrece además río, espacios naturales, camping, gastronomía, paseos a caballo y distintas propuestas vinculadas con la vida rural. Su cercanía con La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del conurbano la convierte en una alternativa para una escapada de fin de semana.

Villagrán destacó que las fiestas populares también generan movimiento en alojamientos, restaurantes, comercios y emprendimientos turísticos.

“Cada evento que tenemos, no solamente por la cuestión gastronómica sino también por la cuestión hotelera y de viviendas de alquiler para el turismo, trabajan muchísimo”, explicó.



Según el intendente, la Fiesta del Asado Campero podría reunir entre 5.000 y 7.000 personas, con un impacto económico estimado de entre 50 y 200 millones de pesos, de acuerdo con cálculos realizados por el municipio a partir del consumo de visitantes y la actividad en hoteles y alojamientos.

“Esto mueve la economía local