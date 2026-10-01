Condenada a muerte en EEUU sobrevivió a dos ejecuciones con inyección letal

La ejecución de una mujer condenada a muerte volvió a fracasar en Tennessee y terminó con la reclusa hospitalizada. Christa Pike, de 50 años, debía convertirse en la primera mujer ejecutada mediante inyección letal en ese estado sureño en 200 años, pero el procedimiento no logró causarle la muerte.

La Corte Suprema de Estados Unidos había autorizado la ejecución horas antes, luego de rechazar un pedido para suspenderla. Sin embargo, durante el procedimiento, realizado en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, Pike recibió dos inyecciones y permaneció con vida. Sus abogados informaron que fue trasladada a un hospital cercano, aunque dijeron no haber recibido información sobre su estado.

Testigos que presenciaron la ejecución relataron que la mujer cantaba y se movía en algunos momentos, que se quejó de dolor en un brazo después de la inyección y que continuaba viva y roncando antes de que los funcionarios penitenciarios retiraran a los periodistas de la sala. Una ambulancia con las luces encendidas fue vista luego abandonando el lugar.

"Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal", sostuvo el equipo de defensa de Pike. Desde el Departamento de Corrección de Tennessee, en cambio, señalaron que se siguió "cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido" y confirmaron que la mujer fue trasladada a un centro médico fuera de la cárcel.

"No hay precedentes", afirmó Robin Maher, directora del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, al referirse al episodio. La especialista sostuvo que se trata de un caso que "no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna".

El episodio ocurrió pocos meses después de otro intento fallido en Tennessee. En mayo, las autoridades debieron suspender la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers porque el personal médico no conseguía encontrarle una vena para administrar las sustancias.

Tras lo ocurrido con Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año y pidió una revisión global de lo sucedido a cargo de terceros.

EL CRIMEN

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de una compañera de clase cometido en 1995, cuando tenía 18 años. Junto con su novio, que entonces tenía 17, golpeó y mató a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. El cuerpo de la víctima fue encontrado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho.

Sus abogados habían pedido clemencia al gobernador de Tennessee señalando que Pike sufría una enfermedad mental grave. Según la defensa, padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, aunque no fue diagnosticada hasta después de recibir la condena a muerte. "Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos", escribieron los abogados en el pedido, que finalmente fue rechazado.

Pike se convirtió así en la protagonista de un nuevo episodio controvertido en torno a la pena de muerte en Estados Unidos. Desde 1976, sólo 18 mujeres fueron ejecutadas en el país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La última fue Amber McLaughlin, ejecutada en Misuri en 2023 y la primera mujer transgénero en recibir la pena capital en Estados Unidos.

La ejecución de Pike debía ser la número 30 realizada en Estados Unidos desde comienzos de este año. Todas habían utilizado la inyección letal y 16 de ellas se concretaron en Florida. Un grupo de expertos de Naciones Unidas había pedido previamente a las autoridades estadounidenses y de Tennessee que detuvieran de inmediato la ejecución y conmutaran la sentencia de muerte de Pike.