Confirman el traslado del Día del Empleado de Comercio: los alcances

Tal como se esperaba, el Día del Empleado de Comercio se celebrará el próximo lunes 28 de septiembre, a partir del acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias del sector.

Ocurre que la celebración es el 26 de septiembre, pero como en esta ocasión cae sábado, las partes decidieron trasladar la conmemoración al lunes 28 "para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances" de la normativa vigente, señala el texto que consigna lo acordado.

Además, en lo que respecta a las remuneraciones "se deben dar cumplimiento a las normas legales vigentes en materia laboral (LCT y concordantes) y con los alcances de la Ley Nº26.541, estableciéndose que el lunes en que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio", en tanto que "no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal".