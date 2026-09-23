Consejo de la Magistratura: el CALP integra la lista Abogacía Federal en las elecciones

El próximo 20 de octubre, los abogados y abogadas con matrícula federal activa elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. En La Plata, la votación se realizará en la sede del Colegio de la Abogacía.

Los comicios se desarrollarán de 9 a 18 y permitirán elegir cuatro consejeros titulares y sus respectivos suplentes por el estamento de la abogacía. La elección se realizará en todo el país bajo el sistema de distrito electoral único.

En este marco, el Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) forma parte de la lista 1, Abogacía Federal, que lleva como candidatos titulares a Fernando Pablo Levene, Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. La nómina se completa con Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez como suplentes.

La propuesta reúne a 12 espacios vinculados al CALP: Abogacía Activa, Abogar, Abogadas para la Igualdad, FAJUS, UAJ, Compromiso Profesional, Espacio I Profesionales, Generación Nuevo Derecho, Letra Viva, Nueva Abogacía La Plata, Profesionales por la Justicia Social y Propuesta Colegial.

Entre los planteos vinculados específicamente con la actividad de los profesionales que ejercen en el fuero federal, desde el sector mencionaron la posibilidad de habilitar una sala para profesionales en el edificio de 8 y 50 y facilitar que la matrícula federal pueda tramitarse junto con la matriculación en el CALP, sin costo adicional, según expresaron sus autoridades.

También señalaron como propuestas la realización de capacitaciones sobre la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal y el desarrollo de una revista jurídica del Colegio.

La presidenta del CALP, Marina Mongiardino; el secretario general, Fabio Nielsen; la prosecretaria, Salomé Calderón; y la tesorera, Daniela Peluso, se refirieron a distintos aspectos de la propuesta y de la actividad institucional del Colegio en el marco de la campaña electoral.

Desde el CALP también mencionaron entre las acciones desarrolladas durante la actual gestión la ampliación de los horarios de atención, la incorporación de nuevas salas de audiencias virtuales y la realización de actividades académicas y de capacitación.

La elección forma parte del proceso de renovación de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo que interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos para ocupar cargos judiciales y en procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados.