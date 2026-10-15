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Convocan a donar sangre por una abrupta caída en la cantidad de voluntarios

El Centro Regional de Hemoterapia La Plata registró el mes pasado un promedio de 64 donantes diarios y se necesitan 120 para garantizar la demanda transfusional.

El número de donantes voluntarios cayó un 22% en el último año.

Por Redacción

Frente a la caída en el número de donantes de sangre registrado en septiembre en el Centro Regional de Hemoterapia La Plata, y el descenso notificado en el resto de los centros bonaerenses, el Ministerio de Salud de la Provincia lanzó este jueves una convocatoria y apela a la solidaridad de la población a fin de poder garantizar el stock necesario que permite salvar vidas.

Desde el organismo confirmaron que durante el mes pasado se registraron 1.674 donantes de sangre en La Plata, lo que supone que se acercó un promedio de 64 personas por día cuando lo ideal sería entre 100 y 120 como mínimo, según precisó la jefa de Sala de Donación del Centro Regional, Estela Campanaro.

La baja en el Centro Regional de Hemoterapia La Plata también se puede  observar si se comparan los datos de un año a otro. En septiembre del 2025 se registraron 2.150 donantes, mientras que en el mismo mes de este año fueron sólo 1.674; es decir 476 personas menos, lo que equivale a un descenso del 22%.

“Estamos equilibrando la baja de donantes en el Centro Regional con las colectas externas que se realizan en distintos puntos de la ciudad, pero es fundamental que podamos incrementar la donación en general para garantizar el stock de sangre”, contó la directora del Instituto de Hemoterapia, Laura González.

“Si bien no se trata de una situación crítica, es un llamado de atención importante para renovar nuestra convocatoria, porque es trascendental que se pueda instalar a la donación de sangre en la agenda cotidiana de las personas; sin la necesidad que algún familiar o conocido la necesite”, agregó.

Frente a esto, se invita a toda la población a que se acerque de lunes a viernes de 7 a 15 horas, y los sábados de 7 a 13, al Centro Regional ubicado en calle 71 entre 26 y 27. Los requisitos para donar sangre son tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse en buen estado de salud al momento de donar, concurrir con DNI o documento que acredite identidad y alimentación habitual (no ayuno).

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