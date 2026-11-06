Costa bonaerense: dos de cada tres playas sufren un alto nivel de degradación

La urbanización desordenada y el cambio climático están acelerando el deterioro de la costa bonaerense. Un 66 % de ella presentan ya un nivel alto de degradación y en las zonas urbanizadas la cifra trepa al 83. De Magdalena a Coronel Rosales a lo largo de más de 800 kilómetros de litoral, apenas el 14 % de las playas mantiene un buen estado de conservación.

El alarmante panorama en que se encuentran los ambientes costeros de la Provincia surge de un informe que presentó el Ministerio de Ambiente bonaerense en Costa del Este días atrás. Se trata de una herramienta de diagnóstico y planificación destinada a fortalecer la gestión integrada del litoral provincial.

Como señala el informe, el factor que más incide en el proceso de deterioro es la urbanización. En los sectores urbanizados, el 83 % de los puntos aparece en estado alto de degradación, contra un 32 % en los tramos sin urbanizar, donde los resultados se reparten casi parejo (35 % bajo y 33 % medio).

La presión se concentra especialmente en los municipios de mayor desarrollo turístico, como La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Necochea, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Coronel Rosales. El documento la atribuye a la ocupación histórica del frente costero, la presión inmobiliaria, la infraestructura recreativa en playa y la alteración del balance de arena.

El fuerte crecimiento poblacional que registra la franja costera en los últimos años motoriza esa tendencia. Entre 2010 y 2022, los municipios costeros analizados crecieron en promedio 27,5 %, más del doble que el promedio de todos los municipios bonaerenses, que fue de 12,4 %. En la Barrera Medanosa Oriental, además, la superficie urbana aumentó casi 50 % a costa de coberturas naturales.

El estudio también cuestiona las obras de defensa rígidas (espigones, escolleras, enrocados y murallones). Aunque protegen un punto, interrumpen la deriva litoral y generan acumulación de sedimentos en un sector y erosión en los contiguos. A eso se suman la construcción sobre la primera línea de costa, la forestación y fragmentación de médanos y la apertura de caminos hacia la playa.

CAMBIO CLIMÁTICO

En ese escenario ya de por sí preocupante el cambio climático actúa como multiplicador. El informe señala que el ascenso del nivel del mar, la mayor frecuencia de tormentas y sudestadas y las olas de calor intensifican la erosión ya observada y reducen el tiempo de recuperación natural de las playas.

Las proyecciones del informe oficial estiman un retroceso promedio de la línea de costa de entre 18 y 20 metros hacia 2045 y de entre 47 y 70 metros hacia 2100, según el escenario. A esto se le suma otros factores de los que advierte el documento, como la salinización de acuíferos, los derrumbes en la zona de acantilados y la pérdida de juncales, que funcionan como defensa natural.

Frente a este escenario, el Ministerio propone el Manejo Costero Integrado, un enfoque que articula ciencia, planificación territorial y gobernanza entre Provincia y municipios, con soluciones basadas en la naturaleza.

Entre las medidas que plantea figuran restaurar dunas con enquinchados y vegetación nativa, reemplazar los cortes en los médanos por pasarelas elevadas, fomentar balnearios desmontables y exigirlos en los pliegos de licitación, evaluar la capacidad de carga de las playas, regular el tránsito de vehículos y las actividades motorizadas en playas y dunas, y evitar los desagües pluviales directos sobre la arena. Para las zonas críticas, incluso contempla la retirada planificada de estructuras, junto con sistemas de monitoreo permanente.

“Los resultados son contundentes y nos obligan a actuar de manera coordinada”, advierte la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, en el prólogo del informe. Según plantea, la respuesta no puede ser improvisada ni de corto plazo, sino una estrategia de adaptación al cambio climático sostenida entre la Provincia y los municipios.

Para el Ministerio, el relevamiento no es un punto de llegada sino el comienzo de un proceso largo: busca que cada gobierno local cuente con un diagnóstico propio, con información de campo, para planificar el uso de su territorio costero.