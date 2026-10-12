Crece el río Uruguay y aumenta el temor a inundaciones en el Litoral

La crecida del río Uruguay mantenía anoche en alerta a las localidades ribereñas de Corrientes y Entre Ríos, donde el agua ya cubre costaneras, playas y sectores bajos. Frente a de previsiones de lluvias que por efecto de un fenómeno de El Niño potenciado estarían este año por encima de la media, muchos temen que la situación se podría agravar.

Por lo pronto, en Paso de los Libres el nivel del Uruguay llegó ayer a los 9,14 metros, por encima de los 8,50 establecidos como límite de evacuación, y obligó a trasladar a 31 personas. En Concordia, en tanto, el río alcanzó los 11,56 metros, medio metro por encima del nivel de alerta. Las previsiones indican que la próxima semana podría superar los 13 metros frente al puerto local y rebasar el umbral de evacuación. El complejo hidroeléctrico de Salto Grande mantiene abiertos sus vertederos para facilitar la salida del agua que ingresa al embalse.

En otras localidades entrerrianas también crece la preocupación. En Concepción del Uruguay, el nivel del río llegó a los 5,42 metros, por encima de la referencia de alerta, aunque todavía por debajo de los 6,30 metros fijados para evacuar. En Colón, las playas quedaron cubiertas, pero no se registraban evacuados y la ciudad mantenía actividad turística.

Mientras tanto, el río Paraná continúa lejos de los niveles de alerta y evacuación, aunque también está creciendo. El Instituto Nacional del Agua prevé que frente a Corrientes podría alcanzar los seis metros el 20 de noviembre, mientras que en Puerto Iguazú ya se encuentra a medio metro del nivel de alerta.

La preocupación por El Niño no se limita a la cantidad de lluvia que pueda caer, sino también a la persistencia de las precipitaciones y su impacto sobre los ríos Paraná y Uruguay. Y es que el pronóstico para el trimestre octubre-diciembre anticipa precipitaciones superiores a las habituales en el Litoral, con mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal en Corrientes y Misiones.

La perspectiva abarca también a Entre Ríos y Santa Fe, en una etapa del año en la que el comportamiento de las lluvias puede incidir sobre los cursos de agua y las zonas bajas.

El escenario se desarrolla mientras El Niño continúa fortaleciéndose. El informe publicado el 8 de octubre por el Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos señala que existe más de un 83% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027. Sin embargo, esa evolución no permite anticipar por sí sola cuánto lloverá en cada localidad ni cuándo podrían producirse episodios extremos.