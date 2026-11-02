Crisis de empleo Cada vez más gente busca en cursos cortos una salida laboral

La educación no formal viene consolidándose durante los últimos años como un refugio estratégico para la fuerza laboral argentina en medio de un contexto económico exigente, marcado por la necesidad urgente de recalificación profesional y búsqueda de empleo.

El fenómeno aparece expuesto en el reciente informe “Educación no formal: oferta y perspectivas”, elaborado por el Observatorio para la Educación y el Trabajo de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, según el cual más de 379.000 nuevos estudiantes ingresan anualmente a las instituciones del sector en busca de competencias prácticas e inserción rápida.

El relevamiento, que consolida la mirada de las instituciones asociadas en todo el país, refleja una transformación profunda en las dinámicas de aprendizaje para hacer frente a la precarización y a las demandas cambiantes del mercado de trabajo en nuestro país.

Frente a la necesidad de generar ingresos inmediatos o actualizar habilidades, el 69% de los centros educativos ya concentra su oferta en cursos de hasta seis meses. Dentro de este grupo, el 32% corresponde a trayectos breves de hasta tres meses y el 37% a capacitaciones de tres a seis meses.

Esta orientación hacia formatos cortos experimentó un salto de 15 puntos porcentuales respecto a 2022 (cuando representaba el 54%), confirmando que la población prioriza programas dinámicos con salida laboral concreta por encima de carreras extensas.

“La educación no formal ofrece oportunidades concretas para adquirir conocimientos, actualizar habilidades y acompañar a quienes buscan desarrollarse en un mundo del trabajo en transformación”, explica Hernán Martini, Director del Observatorio para la Educación y el Trabajo de la Cámara.

Para captar la tendencia evitando que la pérdida del poder adquisitivo deje a los trabajadores fuera del sistema formativo, las instituciones de capacitación mantuvieron sus aranceles y el ticket promedio de un curso completo (incluyendo matrícula y cuotas) se ubicó en $112.387 en octubre de 2026.

De acuerdo con el análisis del Observatorio, la suba nominal de los valores de los cursos quedó un 17% por debajo de la inflación acumulada (IPC) desde noviembre de 2025, convirtiendo a estos trayectos en una alternativa económicamente sustentable y de bajo costo para quienes buscan reconvertirse profesionalmente.

EXPECTATIVAS Y EMPLEABILIDAD

Entre las opciones formativas que registran mayor demanda se ubican las vinculadas con la gastronomía con cursos de pizzero, mozo, bartender, elaboración de pastas y barista; seguidas por las relacionadas con la estética corporal, con capacitaciones en barbería y tratamientos faciales.

También registran una fuerte demanda los cursos vinculados con el sector de la construcción, como albañilería, carpintería, cerrajería, plomería e instalaciones eléctricas y de gas. Un ranking de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado sobre 69.500 inscripciones a cursos durante 2025, identificó entre los más elegidos administración de empresas, Excel, gestión financiera, liquidación de sueldos, técnicas de venta y marketing digital

En este contexto la transformación tecnológica se ha consolidado como un eje transversal en la educación no formal, optimizando tanto los formatos pedagógicos como los canales de vinculación institucional. Actualmente, las clases a distancia en vivo representan el 43% de la oferta y la modalidad mixta alcanza el 34%, facilitando el acceso a la formación continua a través de esquemas flexibles.

En paralelo, el 73% de las instituciones ha incorporado herramientas de IA en tareas educativas y de gestión, mientras que los canales digitales concentran el 88% de la captación de nuevos estudiantes.

A pesar de que el 43% de los centros percibe un empeoramiento económico del sector y señala la falta de previsibilidad económica (31%) y la competencia (35%) como sus principales desafíos, la proyección a futuro resulta optimista: el 45% prevé cerrar 2026 con más alumnos y el 88% proyecta ampliar su oferta académica en 2027 sumando nuevos cursos y modalidades.