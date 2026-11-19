Se trata de Agro de Souza, una firma familiar fundada en 1974 y representante oficial de Case IH en el sudoeste bonaerense. La compañía declaró deudas por $22.857 millones y cuenta con 52 empleados. Atribuyó su situación a la caída de las ventas, el encarecimiento del crédito y las dificultades para refinanciar sus compromisos financieros.

Una histórica empresa familiar del sector agropecuario bonaerense atraviesa una profunda crisis financiera. Agro de Souza, con sede en Coronel Suárez y más de 50 años de trayectoria en la comercialización de maquinaria agrícola, ingresó en concurso preventivo de acreedores luego de acumular un pasivo declarado de $22.857 millones.

La firma, que representa oficialmente a la marca Case IH en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cuenta con 52 empleados y concesionarias en Coronel Suárez, Carhué y Daireaux. Su situación encendió señales de alerta en el sector, en medio de las dificultades que atraviesan distintas empresas vinculadas a la actividad agroindustrial.

La presentación judicial fue realizada el 15 de septiembre de 2026 y dos días después el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca dispuso la apertura del concurso. La situación tomó estado público durante las últimas horas, luego de que se conocieran los detalles de la documentación presentada por la compañía.

De acuerdo con el estado patrimonial al 31 de julio, Agro de Souza acumulaba $12.735 millones en deudas financieras, otros $8.870 millones con proveedores y aproximadamente $652 millones en obligaciones fiscales. Sus activos, en tanto, fueron valuados en $25.346 millones.

Uno de los aspectos que permite dimensionar las dificultades de la compañía es que, durante 2025, había registrado una facturación de 19,4 millones de dólares y un resultado operativo positivo de 2,6 millones. Sin embargo, los gastos financieros alcanzaron los 4,2 millones de dólares, por encima de las ganancias generadas por la actividad.

En su presentación, la empresa atribuyó el deterioro de su situación al retroceso del mercado de maquinaria agrícola durante 2024, el aumento del costo del financiamiento y las dificultades para conseguir recursos que le permitieran reorganizar sus vencimientos.

A comienzos de 2026 había intentado obtener un crédito por 2,7 millones de dólares para ordenar sus compromisos, pero solamente consiguió 800.000 dólares del Banco Comafi. Posteriormente, comenzaron los atrasos en el pago de obligaciones fiscales y con su principal proveedor, CNH Industrial Argentina.

Una empresa con más de medio siglo de historia

Agro de Souza fue fundada en 1974 por los hermanos Mario Luis y Juan Carlos de Souza. Lo que comenzó como un emprendimiento familiar dedicado a la comercialización de maquinaria agrícola logró consolidarse como una empresa de referencia para productores rurales del sudoeste bonaerense.

Con el paso de los años amplió sus actividades y sumó negocios vinculados con la agricultura, la ganadería y la generación de energía renovable. Además de comercializar tractores, cosechadoras y otros equipos, ofrece repuestos y servicios de mantenimiento.

La firma también desarrolló proyectos de generación de energía a partir de residuos ganaderos, en un intento por diversificar sus fuentes de ingresos.

Ahora, el concurso preventivo abre una nueva etapa para la compañía, que buscará reestructurar sus compromisos y alcanzar un acuerdo con sus acreedores para evitar una eventual quiebra.