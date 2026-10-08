Cuál es la principal causa de muerte en el país

Casi siete de cada diez personas que murieron en Argentina durante 2024 lo hicieron por una enfermedad no transmisible. Así surge del último boletín de mortalidad por esta causa elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que analizó los 376.405 fallecimientos registrados durante ese año. Entre ellas, las enfermedades cardiovasculares fueron las principales responsables de los decesos, al explicar el 40,4% de éstos, seguidas por el cáncer, con el 23%.

Las enfermedades no transmisibles son afecciones que no se contagian de una persona a otra y que, en general, tienen una evolución prolongada. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades renales, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Suelen requerir controles y tratamientos sostenidos y tienen un peso creciente sobre la mortalidad a medida que aumenta la edad.

El impacto de las enfermedades no transmisibles aumenta a medida que avanza la edad y alcanza su máximo entre las personas de 75 años y más, advierte el informe del Ministerio, según el cual en todos los grupos etarios las tasas de mortalidad fueron superiores en los varones que en las mujeres.

Pero el mapa de la mortalidad no es uniforme en todo el país. Si bien la Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad fue de 418,2 muertes cada 100.000 habitantes, las diferencias entre provincias fueron marcadas: Misiones registró la tasa más alta, con 603,2, mientras que Jujuy tuvo la más baja, con 305,5.

Entre las causas cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca encabezó el listado, con el 25,1% de las muertes, seguida por las enfermedades isquémicas, con el 21,7%, y las cerebrovasculares, con el 16,9%.

El comportamiento también mostró diferencias entre varones y mujeres. En los primeros, las enfermedades isquémicas fueron la principal causa cardiovascular, mientras que entre las mujeres predominó la insuficiencia cardíaca.

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de fallecimiento en Argentina desde 1997, con la excepción de los años de pandemia, cuando el peso relativo de otras causas modificó ese escenario. Sin embargo, el informe destaca una tendencia descendente: la mortalidad ajustada por edad cayó en promedio un 1,2% anual.

