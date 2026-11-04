Cuáles son los dos insumos médicos que prohibió la ANMAT por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de dos insumos médicos que presentaban irregularidades en sus registros y rótulos, tras una inspección realizada en un establecimiento de la ciudad de San Juan.

La medida, establecida mediante la Disposición 7133/2026 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a un sistema de aspiración endotraqueal VITAL-CATH y a camisolines descartables identificados con la marca DIMEX.

Durante una fiscalización en la empresa INSUMED SAN JUAN SRL, ubicada en la ciudad de San Juan, se encontraron 15 unidades del sistema de aspiración y planchas de etiquetas para los camisolines.

Al analizar los rótulos de los camisolines, la empresa CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, informó que las etiquetas eran falsificadas. Además, aclaró que ese número de registro corresponde a barbijos y no a camisolines, que comercializa bajo otra identificación.

En el caso del sistema de aspiración, la firma DCD PRODUCTS S.R.L., responsable de su registro e importación, confirmó que el lote encontrado había vencido el 31 de diciembre de 2023. También señaló que el envase interno no correspondía a la presentación utilizada por la empresa.

En ese marco, la ANMAT consideró que las irregularidades y la falta de garantías sobre las condiciones de conservación, funcionamiento y seguridad de los productos podían representar un riesgo para los pacientes. Así, se dispuso la prohibición en todo el territorio nacional y se ordenó dar intervención al área jurídica para evaluar la presentación de la pertinente denuncia penal.