Cuando enseñar también se vuelve una tarea de riesgo

Por Federico del Carpio (*)

En las últimas semanas se hicieron conocidos distintos episodios en los que docentes fueron agredidos por parte de padres y madres de alumnos. Son hechos que no pueden naturalizarse: un docente no debería tener que defenderse de las familias de sus estudiantes para poder ejercer su profesión.

Pero el problema del respeto hacia los docentes no se limita a la familia de los estudiantes. Los datos muestran que también dentro del aula su autoridad y su trabajo enfrentan difi cultades. Cuando se conocieron los resultados de las pruebas PISA, que evalúan a los alumnos de 15 años en Lectura, Matemática y Ciencias, Argentina volvió a mostrar importantes desafíos en los aprendizajes. Pero hubo otros resultados que también deberían preocuparnos. El 58% de los alumnos argentinos señaló que el ruido y el desorden interrumpen la mayor parte de las clases, el porcentaje más alto entre los países participantes. Además, el 47% afi rmó que sus compañeros no escuchan lo que dice el docente.

Federico del Carpio, Coordinador de Políticas Educativas de Argentinos por la Educación

Es decir, los docentes no están siendo respetados ni dentro ni fuera del aula. Y cuando la autoridad pedagógica se debilita, es bastante simple adivinar qué pasa. Sí, se resiente la posibilidad de enseñar y aprender.

Por eso, la pregunta es inevitable: ¿qué estamos haciendo por la docencia? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para volver a hacer de la docencia una profesión atractiva, respetada y valorada?

El Acuerdo por la Educación, publicado por Argentinos por la Educación a partir de la consulta con más de 200 referentes educativos, identifi có como una de las diez prioridades para la educación argentina “potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes”. Para ello propone prestigiar la profesión mediante el reconocimiento público de los docentes, garantizar salarios dignos, espacios de trabajo y materiales adecuados, y rediseñar la carrera docente para que permita avanzar profesionalmente tanto permaneciendo en el aula o bien asumiendo otros roles dentro del sistema educativo.

En un informe reciente, elaborado junto a Cecilia Veleda y Sol Alzú, mostramos que las reglas que regulan la trayectoria de los docentes varían signifi cativamente entre las provincias (aunque existen elementos comunes) y han experimentado numerosos cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la mayoría de los casos esos cambios no han transformado de manera sustancial la estructura de la carrera. Si queremos jerarquizar la profesión, necesitamos que el ingreso, la formación, el reconocimiento, la remuneración y la evaluación estén articulados en una trayectoria que permita crecer profesionalmente.

Ahora bien, sería injusto mirar únicamente las difi cultades. Incluso en este contexto, los docentes siguen ocupando un lugar central para los estudiantes.

Los mismos resultados de PISA que muestran problemas de convivencia y respeto dentro del aula muestran también que los estudiantes argentinos reconocen un fuerte apoyo de sus docentes. El 78% afi rma que, en la mayoría de las clases de Ciencias, el profesor demuestra interés por el aprendizaje de cada alumno; el 73% dice que continúa enseñando hasta que los estudiantes comprenden; y el 79% señala que brinda ayuda adicional cuando alguien la necesita. En los tres casos, los resultados argentinos superan a los promedios de la OCDE, que son de 69%, 66% y 73%, respectivamente.

La escuela también aparece como un espacio de confi anza frente a situaciones que exceden lo estrictamente educativo. Según las pruebas Aprender, el 53,3% de los estudiantes de primaria que atraviesan situaciones de violencia familiar recurre a alguien de la escuela para hablar de ello. Este dato muestra que la docencia es más que una tarea de transmisión de conocimientos: también implica acompañar, escuchar y cuidar.

Hay, entonces, una paradoja. Les estamos pidiendo a los docentes que enseñen, acompañen, cuiden, contengan y sostengan a sus estudiantes, mientras su autoridad es cuestionada dentro del aula y, en algunos casos, también fuera de ella.

Si queremos mejores aprendizajes, tenemos que hablar de los docentes. Pero si queremos mejores docentes, también tenemos que hablar de respeto, condiciones de trabajo, formación, carrera y reconocimiento.

*Coordinador de Políticas Educativas de Argentinos por la Educación.