Criar un hijo en Argentina requiere cada vez más recursos. De acuerdo con el último relevamiento del INDEC, correspondiente a octubre, el costo mensual de crianza alcanza los $754.869 para un chico de entre 6 y 12 años. Sin embargo, la cifra representa apenas una referencia, ya que no incluye gastos habituales como el alquiler de una vivienda más amplia, las cuotas de colegios privados, la medicina prepaga, los tratamientos médicos, las actividades deportivas o las vacaciones. Al incorporar esos conceptos, el presupuesto puede llegar a triplicarse en algunos hogares.

La canasta de crianza registró un incremento interanual de entre el 34% y el 35,5%, según la edad de los chicos. El aumento más significativo en términos absolutos se observa en el tramo escolar: en octubre de 2025, mantener a un niño de entre 6 y 12 años demandaba $557.173, frente a los $754.869 actuales.

Los valores presentan diferencias importantes según la etapa de desarrollo. Para un bebé menor de un año, el costo mensual asciende a $591.320; para niños de 1 a 3 años llega a $704.198, mientras que para los de 4 y 5 años se ubica en $600.445. Así, el período comprendido entre el primer y el tercer año de vida y la edad escolar concentran los mayores requerimientos económicos.

La metodología del INDEC contempla dos componentes: los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de los chicos y el valor económico del tiempo que demandan sus cuidados. En el caso de los niños de 6 a 12 años, el primer rubro representa $390.516 mensuales, mientras que las tareas de cuidado equivalen a otros $364.353. Para los de 4 y 5 años, los respectivos valores son de $314.805 y $285.640.

Durante la primera infancia, el peso del cuidado es todavía mayor. Para los bebés menores de un año, este componente alcanza los $399.896, frente a los $191.424 correspondientes a bienes y servicios. Entre los chicos de 1 a 3 años, las horas de atención representan $457.024 mensuales, mientras que los consumos suman $247.173.

Para establecer el costo de este trabajo, el organismo considera la cantidad de horas necesarias para atender a los chicos y les asigna un valor equivalente al salario de las trabajadoras de casas particulares de la categoría asistencia y cuidado de personas.

En octubre, el valor de referencia por hora fue de $2.720 para los menores de hasta cinco años y de $4.338 para los chicos de entre 6 y 12 años. El cálculo contempla 147 horas mensuales de cuidado para los bebés menores de un año, 168 horas para los niños de 1 a 3 años, 105 horas para los de 4 y 5 años y 84 horas para quienes están en edad escolar.

La asistencia a establecimientos educativos públicos también incide en el resultado de la medición. Para calcular el tiempo de cuidado, el INDEC descuenta las horas que los chicos permanecen en la escuela. Ese criterio explica, en parte, por qué el costo mensual pasa de $704.198 en el grupo de 1 a 3 años a $600.445 entre los niños de 4 y 5 años. La diferencia supera los $100.000 y permite dimensionar la incidencia de la escolarización en el presupuesto destinado a la crianza.

De todos modos, la canasta oficial no refleja la totalidad de las necesidades económicas de cada familia. Los gastos de vivienda, salud, educación privada y recreación, entre otros, pueden ampliar considerablemente la brecha entre el valor estadístico y el dinero que efectivamente se necesita para criar a un hijo.