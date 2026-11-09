De Abel Pintos a Pampita, la movida de los famosos

La visita del papa León XIV a la Argentina también moviliza al mundo del espectáculo. Mientras algunos artistas se preparan para cantar durante las celebraciones, otras figuras esperan mezclarse entre los fieles para vivir de cerca el encuentro.

Abel Pintos participará este lunes, a las 9.15, de la actividad en el Cottolengo Don Orione de Claypole. Durante un ensayo, habló sobre la responsabilidad de la preparación y las emociones que deberá canalizar. “Uno propone y después Dios dispone”, resumió.

Para Luciano Pereyra, en tanto, la convocatoria tiene un significado adicional: cantará en Luján, su ciudad, durante la celebración del miércoles 11 en la Basílica. Definió la experiencia como una bendición y destacó el vínculo entre su fe y la música. “Dicen que cantar es rezar dos veces”, recordó. Según contó, su intervención acompañaría el recorrido del Pontífice hacia el escenario principal.

Nahuel Pennisi y Maggie Cullen participarán de la jornada del martes 10 en el Monumento de los Españoles. El cantante expresó en sus redes que será una oportunidad para agradecer a través de la música. Cullen, por su parte, celebró la posibilidad de compartir el folclore con el Papa, los jóvenes y las familias convocadas. “Es un honor para mí que me hayan convocado”, dijo.

Para los músicos, la convocatoria suma un desafío particular: poner sus voces al servicio de una celebración religiosa atravesada por la emoción colectiva. Sus testimonios coinciden en el agradecimiento y en la expectativa de compartir, a través de las canciones, una expresión de fe con miles de personas.

PAMPITA, CON LA BOLSA DE DORMIR LISTA

Pampita asistirá como parte del público y ya anunció un plan especial: acampar durante más de doce horas con dos amigas, también devotas, para guardar un lugar en la misa de Palermo.

“Ya tengo la bolsa de dormir, todo. Me voy con el bolsito”, contó la modelo. Y aseguró que espera vivir una experiencia especial al rezar junto a una gran multitud.