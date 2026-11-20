Una caminata por La Boca y una foto en el puerto de Ushuaia, con el canal Beagle de fondo, dieron a conocer el paso de Bill Gates por la Argentina. El cofundador de Microsoft se movió con bajo perfil y sin una agenda pública conocida. Las imágenes difundidas mostraron dos escalas del viaje, separadas por más de 3.000 kilómetros.

En Buenos Aires, el empresario estadounidense fue visto en la zona de Caminito, entre las fachadas de colores y el movimiento habitual de turistas. Su presencia se conoció por las fotografías que tomaron transeúntes en uno de los paseos más visitados de la capital. Infobae

La foto en Ushuaia y los yates que despertaron curiosidad

La otra postal llegó desde Tierra del Fuego. La imagen, tomada el miércoles 18 de noviembre, muestra a Gates caminando por una de las pasarelas del puerto junto a otro hombre. Llevaba un suéter oscuro y un abrigo sobre el brazo mientras pasaba frente a los locales y puestos de recuerdos del muelle. El empresario permaneció en la zona portuaria durante buena parte del día.

Su presencia coincidió con la de dos embarcaciones vinculadas a Lorenzo Fertitta, empresario estadounidense que junto con su hermano Frank fue propietario de la UFC hasta 2016.

Una es el Lonian, un megayate de 87 metros de eslora. La otra es el Hodor, un barco de apoyo de 66 metros, del tipo que suele transportar lanchas, helicópteros y equipos para expediciones. La coincidencia alimentó las versiones sobre un posible encuentro entre Gates y Fertitta, que sigue sin confirmación oficial.

El viaje a la Antártida que quedó en los planes en 2007

El nombre de Gates ya había estado ligado al puerto fueguino en febrero de 2007, cuando se lo esperaba para una expedición a la Antártida en el Octopus, el yate de su socio y también cofundador de Microsoft, Paul Allen. La noticia de su supuesto desembarco circuló entonces como un hecho, pero el director de Puertos de Ushuaia rectificó esa versión al día siguiente.

El equipo de seguridad había anticipado la llegada de Gates, pero el empresario nunca se presentó y su nombre no figuraba en la lista de pasajeros. El barco zarpó con 19 personas a bordo para una travesía de diez días.

Una visita tras la caída global de Microsoft 365

El paso de Gates por el país se conoció una semana después de que una falla en la red de Microsoft 365 afectara Outlook, Teams y Copilot en todo el mundo. En el momento más crítico, según informó la compañía, más del 80% de los servidores de la pasarela de red dejó de responder. La interrupción se extendió durante casi 24 horas.

En esos mismos días, Gates había advertido en una entrevista con ABC News sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para facilitar ciberataques. El empresario señaló que se trata de uno de los riesgos más inmediatos de la tecnología y cuestionó que la supervisión dependa exclusivamente de las empresas que la desarrollan.