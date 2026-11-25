La postal cambió por completo. Donde durante décadas hubo agua, juncales y embarcaciones de pescadores, hoy se extiende un terreno seco, con barro agrietado y sin rastros del paisaje que convirtió a la Laguna Salada de Monasterio en un lugar emblemático para los amantes de la pesca deportiva.

Ubicada a la altura del kilómetro 144 de la Ruta 2, entre Chascomús y Lezama, la laguna llegó a ocupar unas 600 hectáreas y fue durante más de 50 años uno de los destinos elegidos por pescadores de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el espejo de agua terminó secándose por completo y dejó atrás una historia ligada a la actividad recreativa, el turismo y la identidad de la zona.

Quienes la frecuentaban recuerdan especialmente la riqueza de sus aguas. Durante los meses más fríos, el pejerrey era uno de los grandes protagonistas, mientras que en primavera y verano las tarariras convocaban a quienes buscaban una jornada de pesca diferente. En sus mejores épocas, la laguna llegó a alcanzar profundidades de hasta siete metros.

La desaparición de ese paisaje no responde a una única explicación. Entre los factores que se mencionan aparecen la prolongada sequía que afectó a buena parte de la región y las modificaciones en el comportamiento hídrico de la cuenca del río Salado, donde durante los últimos años se desarrollaron distintas obras hidráulicas destinadas a mejorar el escurrimiento y reducir el impacto de las inundaciones.

Las intervenciones sobre los cursos de agua y los sistemas de drenaje forman parte de un proceso de transformación de la cuenca que también despierta interrogantes sobre sus efectos en los humedales y lagunas conectados con ese sistema. En el caso de la Salada de Monasterio, referentes vinculados al predio y a la actividad pesquera señalaron que los cambios en las napas y en los aportes de agua habrían incidido en la pérdida de su caudal.

La falta de agua también plantea dudas sobre las posibilidades de recuperación. Incluso con el regreso de las precipitaciones a la región, el espejo no logró recuperar las condiciones que tenía antes de la sequía. La capacidad de retención del suelo y el comportamiento de las napas son algunas de las variables que entran en juego al analizar la situación.

Una pérdida que va más allá de la pesca

El impacto no se limita a los pescadores que durante años eligieron la laguna para sus escapadas de fin de semana. La desaparición de un humedal también afecta el equilibrio ambiental de la zona: modifica los hábitats de aves y otras especies, altera la vegetación acuática y reduce los espacios naturales que cumplen funciones importantes en el ecosistema.

Además, la actividad recreativa representaba un movimiento para los emprendimientos y comercios vinculados al turismo rural y la pesca deportiva. La ausencia del agua deja también un vacío económico para quienes encontraban en ese paisaje una oportunidad de trabajo.

La Laguna Salada de Monasterio pasó de ser una referencia para los amantes de la pesca a convertirse en una extensa superficie de tierra seca. Su situación vuelve a poner en discusión la importancia de estudiar de manera integral las cuencas hídricas, evaluar el impacto de las obras hidráulicas y preservar los humedales bonaerenses.

Lo que alguna vez fue un destino de encuentros, madrugadas de pesca y jornadas junto al agua hoy sobrevive en las fotografías y en los recuerdos de quienes conocieron su época de esplendor.