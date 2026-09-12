Definen el esquema de feriados y asuetos por la visita León XIV

El Gobierno nacional analiza si dispondrá un feriado, asuetos específicos u otro esquema de días no laborables durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La definición quedará atada a la agenda oficial que el Vaticano prevé confirmar el próximo 15 de septiembre.

Por lo pronto, el gobierno de la Provincia confirmó el feriado en el territorio bonaerense para el miércoles 11 de noviembre, oportunidad que el Pontífice se trasladará a Luján. Busca facilitar la movilización de los fieles y ordenar el operativo de seguridad, salud y tránsito.

En la Casa Rosada, mientras, esperan conocer el itinerario definitivo para determinar cómo se organizarán las distintas jornadas de la visita y establecer eventuales medidas que faciliten la circulación y permitan ordenar el operativo de seguridad.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también trabaja en una nueva reunión interdisciplinaria para avanzar con la organización del viaje. Del encuentro participarán representantes de la Iglesia Católica, el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, el Ejecutivo nacional no resolvió si la presencia del Papa dará lugar a un feriado nacional, asuetos en determinadas jurisdicciones o alguna otra modalidad para las jornadas en las que se concentre la mayor cantidad de actividades.

La decisión dependerá en buena medida de cómo quede distribuida la agenda de León XIV y de los lugares que concentren las principales actividades y una mayor cantidad de asistentes.

Seguridad

Mientras aguarda la confirmación del Vaticano, el Gobierno ya avanzó con parte de la organización del operativo. El Ministerio de Seguridad creó tres Comandos Unificados Federales para coordinar las tareas durante la visita.

Los dispositivos tendrán intervención en los principales puntos incluidos en el recorrido, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole, en la provincia de Buenos Aires, y Córdoba.

El cronograma preliminar contempla 17 actividades durante los días que el Papa permanecerá en el país. León XIV llegará el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecería en Argentina hasta el miércoles 11, cuando continuará su gira hacia Lima, Perú.

Entre las actividades previstas para la primera jornada figura una visita al monumento al general José de San Martín, en Retiro, donde colocará una ofrenda floral.

También está previsto que se reúna con el presidente, Javier Milei, y mantenga encuentros con representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Además, participará de una reunión con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín y finalizará la jornada en la Nunciatura Apostólica.

El lunes 9 de noviembre, León XIV viajará a Claypole para visitar el Cottolengo Don Orione.