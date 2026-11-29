Abrir la billetera virtual, apuntar la cámara al código y confirmar el importe. La secuencia ya es habitual en los comercios. En septiembre de 2026, el 99,1% de los pagos con transferencia en pesos se inició mediante un QR, según el Banco Central. La posibilidad de escanear un mismo código desde distintas aplicaciones bancarias o billeteras compatibles es lo que se conoce como interoperabilidad.

El próximo cambio podría darse en el modo de autorizar la compra. La biometría, que ya se usa para desbloquear teléfonos o entrar a algunas aplicaciones, podría trasladarse al mostrador. En ese escenario, el comercio mostraría el importe y el cliente confirmaría la operación con la huella digital o el rostro, mediante un lector o una cámara en el punto de venta. Es uno de los escenarios que proyectan desde distintas fintech.

Para que el sistema funcione, el usuario tendría que registrar previamente su huella o su rostro y vincular ese registro a un medio de pago. Al comprar, el lector comprobaría que el dato captado coincide con el registrado y la operación se cargaría a la cuenta asociada.

Llevar esa tecnología al comercio abre preguntas concretas. ¿Dónde se guardaría el registro biométrico? ¿Quién podría acceder a él? ¿Cómo pagaría una persona si el lector no logra reconocerla? A diferencia de una contraseña, una huella digital no se puede cambiar si el registro queda expuesto.

Una propuesta que se está probando combina compras en comercios adheridos, beneficios y aportes solidarios. Por ejemplo, los socios de un club podrían acumular puntos al comprar en negocios del barrio y canjearlos por entradas o camisetas. La billetera también permitiría destinar una parte de la comisión que cobra la plataforma a una causa elegida por el usuario.

El proyecto incluiría una tienda en línea para que los comercios locales publiquen sus productos y herramientas de recaudación colectiva para que clubes y otras instituciones puedan organizar campañas y recibir aportes.

Los agentes de IA podrían automatizar tareas como revisar el vencimiento de una factura y preparar el pago. El grado de autonomía dependería de quién da el último paso: el usuario, al revisar el importe y el destinatario, o el sistema, al ejecutar la operación por su cuenta.

En una transferencia, un error al interpretar una factura puede traducirse en un importe equivocado o en dinero enviado a otra cuenta, con lo cual, la última palabra de las personas seguirá siendo clave.