Denuncian que alumnos de un colegio de Lomas usaron una IA para "desnudar" compañeras y vender las fotos



Una protesta frente a las puertas del Colegio Modelo Lomas, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, reunió ayer a decenas de padres y alumnos indignados tras revelarse que al menos cuatro estudiantes de tercer año crearon y comercializaron imágenes falsas de contenido sexual de sus compañeras mediante el uso de inteligencia artificial. La manifestación se organizó como respuesta a la falta de respuestas institucionales y al manejo que las autoridades escolares le dieron al caso.

De acuerdo con la reconstrucción brindada por las familias, el material se elaboró a partir de fotografías reales de unas cuarenta alumnas. Las imágenes manipuladas no solo circularon por distintas plataformas de mensajería y redes sociales, sino que también fueron publicadas en páginas pornográficas junto a los nombres y apellidos de las menores, estructuradas incluso en formato de catálogo.

Micaela, madre de una de las estudiantes afectadas, detalló la complejidad de la maniobra en declaraciones a distintos medios periodísticos. “Lo hacían con una IA que no se usa normalmente, es una que se paga. Había una logística para realizar esto que es hasta perverso, con sus propias compañeras”, sostuvo, a la vez que advirtió sobre la incertidumbre en torno al alcance de la difusión: “No sabemos hasta dónde llegó, hoy hay tanta perversión en el mundo”.

El enojo principal de los padres no se limitó a la agresión digital sufrida por las adolescentes, sino que apuntó con dureza contra la conducción del colegio. Según las denuncias, la institución estaba al tanto de lo ocurrido desde hacía aproximadamente un mes gracias a una advertencia interna de los propios alumnos, pero eligió no notificar a las familias de las víctimas y limitar la comunicación únicamente a los padres de los acusados.

“Nosotros nos enteramos por los chicos, pero supuestamente el colegio lo sabe desde hace un mes. En vez de llamarnos a los papás, decidió encubrirlos, ocultar esta información, que es gravísimo lo que pasó”, denunció Micaela, quien cuestionó que la dirección del establecimiento intentara instalar otra versión al asegurar que se enteraron de la situación recientemente.

La tensión escaló aún más cuando trascendió la medida disciplinaria adoptada en una primera instancia por la escuela para con los varones señalados: una simple advertencia formal en el cuaderno de comunicaciones. Para la comunidad de padres, esa respuesta administrativa contrastó de forma inadmisible con la gravedad del perjuicio ocasionado. “La directora le saca totalmente el peso a esto diciendo primero que ellos no tienen las herramientas para manejar esta situación, que a los chicos no los pueden expulsar, que solamente era una nota en el cuaderno esto”, sintetizó la madre.

Asimismo, las familias cuestionaron el accionar del personal docente y directivo frente al sufrimiento emocional de las alumnas durante los días previos al estallido público del conflicto. Según los testimonios, a las jóvenes se les exigió silencio mientras atravesaban crisis de angustia en los recreos. La falta de aviso oportuno, señalaron los padres, dejó a los hogares en un estado absoluto de vulnerabilidad frente al riesgo psicosocial que corrían las menores, profundizado además por el impacto vincular de la traición cotidiana. “Hoy las vi bastante conectadas y juntas, como protegiéndose entre ellas. A mi hija, en su caso, le pasó que uno era su mejor amigo. Imaginate la gravedad”, reflexionó Micaela.

Ante el pedido urgente de explicaciones, los directivos habrían argumentado inicialmente una supuesta falta de disponibilidad horaria para recibir a los familiares, lo que aceleró la decisión de llevar adelante la movilización callejera y la sentada. La presión social obligó finalmente a abrir una mesa de diálogo que congregó a los padres afectados, a los directivos del establecimiento y a funcionarios de la cartera educativa distrital, con el objetivo de esclarecer el alcance de la red de difusión, la obtención del material original y las responsabilidades institucionales y disciplinarias pendientes.