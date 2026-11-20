El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) estimó que los buques dedicados a la pesca de merluza común en el sur del Mar Argentino descartaron 92.336 toneladas de esa especie durante 2025. El volumen incluye ejemplares juveniles y adultos y supera en un 12,7% las 81.916 toneladas estimadas para 2024.

Para dimensionar la cifra, la organización ambiental Sin Azul No Hay Verde calculó que ese volumen equivale a una porción diaria de pescado para 46 millones de personas durante casi nueve días.

El descarte ocurre cuando las embarcaciones devuelven al mar parte de lo que capturan. Muchos ejemplares ya están muertos cuando se los arroja por la borda o tienen escasas posibilidades de sobrevivir. La práctica supone una pérdida de recursos pesqueros y reduce el aprovechamiento de las capturas.

Una de las causas es la captura incidental. Las redes pueden atrapar especies que el buque no salió a buscar, como rayas o tiburones. También se descartan ejemplares de la especie objetivo que no alcanzan la talla comercial. Entre los motivos operativos y económicos, los barcos pueden reservar el espacio de la bodega para las capturas de mayor valor.

El INIDEP también analizó cuánta merluza quedó atrapada en las redes de los barcos que salieron a pescar langostino. Esa captura incidental bajó de 25.072 toneladas en 2024 a 19.149 en 2025.

Cada cifra mide una etapa distinta de la pesca. El registro de la flota langostinera estima el volumen de merluza que entró accidentalmente en sus redes. Las 92.336 toneladas corresponden a los ejemplares devueltos al mar por la flota que salió a pescar merluza común.

La situación de la merluza en el norte y en el sur

En el norte, la evaluación preliminar del INIDEP indica que la población de merluza común mostraría signos de sobreexplotación. La biomasa reproductiva, es decir, el peso total estimado de los ejemplares maduros, se ubicaría por debajo del umbral de referencia de 150.000 toneladas.

A eso se suma la escasa presencia de juveniles, un indicador que genera preocupación por la capacidad de recuperación de esa población. Las capturas declaradas por las flotas de Argentina y Uruguay para la merluza del norte disminuyeron un 82% entre 1991 y 2025.

En el sur, las campañas del INIDEP estimaron un aumento de la biomasa entre 2024 y 2025. En el mismo período también creció el descarte en la pesquería de merluza común. La evaluación advierte sobre la necesidad de preservar los ejemplares reproductores para sostener la renovación de la población.

El reclamo por cámaras a bordo

Entre las medidas que proponen las organizaciones ambientalistas figura la instalación obligatoria de cámaras en los buques pesqueros comerciales. La propuesta toma como referencia la experiencia de Chile, donde determinados buques industriales y embarcaciones artesanales de mayor tamaño cuentan con sistemas de vigilancia electrónica.

Esos equipos registran las operaciones de pesca a bordo. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura chileno puede revisar las imágenes para detectar posibles infracciones y establecer responsabilidades.

Las organizaciones sostienen que el registro permitiría documentar qué se captura y qué se devuelve al mar. También plantean que las cámaras deben complementarse con inspecciones y sanciones efectivas.