Un equipo internacional de científicos descubrió un extraño faro cósmico que gira 260 veces por segundo y envía pulsos regulares de energía hacia la Tierra. Se trata de un púlsar, una estrella de neutrones ultradensa que puede aportar información clave para poner a prueba la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y detectar ondas gravitacionales.

El hallazgo fue posible gracias a un algoritmo inédito desarrollado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, de Israel, junto con especialistas del Instituto Max Planck de Física Gravitacional de Alemania y de la Universidad Tecnológica de Chalmers, de Suecia. La herramienta permitió identificar en menos de dos horas una estrella cuya búsqueda había fracasado en un intento anterior, pese a consumir un esfuerzo de procesamiento computacional equivalente a 600 años de trabajo.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Physical Review Letters. El nuevo método ya está siendo utilizado para descubrir otros púlsares. Estas estrellas se forman cuando astros con masas entre ocho y 20 veces superiores a la del Sol agotan su combustible nuclear y colapsan. El resultado es una estrella de neutrones extremadamente densa, de apenas unos 20 kilómetros de diámetro.

Sus campos magnéticos, billones de veces más intensos que el terrestre, aceleran partículas cargadas y generan potentes haces de radiación. Al girar, el haz barre el espacio y, cuando apunta hacia la Tierra, los telescopios registran un pulso. Esa regularidad es precisamente lo que convierte a los púlsares en instrumentos de enorme precisión.

Un desafío computacional

Aunque el primer púlsar fue descubierto en 1967, identificar nuevos ejemplares sigue siendo una tarea compleja. El telescopio espacial Fermi, lanzado por la NASA en 2008, detectó cerca de 1.000 regiones del cielo con emisiones de rayos gamma compatibles con estos objetos. Sin embargo, confirmar su naturaleza requiere calcular con precisión su posición y sus características de rotación.

La dificultad radica, entre otras cosas, en que Fermi registra apenas un fotón por cada 100 millones de vueltas de un púlsar. Por lo tanto, los investigadores desconocen cuántas rotaciones se producen entre una detección y otra. A eso se suma el movimiento del telescopio, que orbita la Tierra mientras nuestro planeta gira alrededor del Sol.

El nuevo algoritmo, desarrollado por el equipo del investigador Barak Zackay, permitió resolver ese problema y reconstruir la información faltante. Para identificar el PSR J1622-7204, los científicos realizaron 20 ejecuciones del programa, cada una con un conjunto de 80 fotones. Una de ellas permitió encontrar la combinación correcta en apenas cinco minutos de procesamiento.

Relojes para explorar el Universo

Los púlsares tienen aplicaciones que van más allá de la investigación astronómica. En 2018, un experimento de la NASA demostró que una nave espacial podía determinar su posición con un margen de error de apenas unos pocos kilómetros mediante la medición de las señales procedentes de distintos púlsares.

Además, los ejemplares que giran cientos de veces por segundo pueden funcionar como relojes extraordinariamente precisos. Sus mediciones permitirían detectar pequeñas variaciones temporales provocadas por las ondas gravitacionales, ondulaciones del espacio-tiempo que se propagan por el Universo.

La búsqueda de esas señales de baja frecuencia constituye uno de los grandes desafíos científicos actuales. Su detección podría aportar información sobre acontecimientos extraordinarios, como la fusión de agujeros negros supermasivos.

Los investigadores ya comenzaron a aplicar el nuevo método para identificar otros púlsares, con la expectativa de ampliar las herramientas disponibles para estudiar el Universo y poner a prueba las predicciones de Einstein.