Un insecto hallado junto a los restos de un glaciar en retroceso, en el extremo austral de la Patagonia chilena, desconcertó a un equipo internacional de científicos. El ejemplar no pudo ser asociado con ninguna de las especies registradas hasta ahora y podría representar un descubrimiento para la ciencia.

El hallazgo se produjo en la isla Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego, y fue documentado en un estudio publicado en la revista Ecology. Participaron investigadores de Chile, España y Reino Unido, vinculados al Centro Internacional Cabo de Hornos, el Instituto Milenio BASE, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Barcelona y el British Antarctic Survey.

El insecto pertenece al orden de los plecópteros, un grupo asociado a los ecosistemas de agua dulce, y a la familia Gripopterygidae, presente en distintas regiones del hemisferio sur. Sin embargo, sus características no coinciden con las de las especies conocidas. Para determinar si es una nueva especie serán necesarios estudios taxonómicos adicionales. También se desconoce si habita exclusivamente en Navarino o si se distribuye por otros sectores de la Patagonia.

El descubrimiento resulta relevante porque los plecópteros son considerados indicadores de la calidad de los ecosistemas acuáticos. Su presencia permite obtener información sobre el estado del agua y los cambios ambientales.

Para los investigadores, el hallazgo demuestra cuánto falta conocer sobre la biodiversidad de los ambientes glaciares del extremo sur de Sudamérica, donde podrían existir organismos que todavía no fueron identificados.