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Desesperación en el Litoral: así sufren los animales afectados por las inundaciones

Por Redacción

Las inundaciones que golpean al Litoral argentino dejan imágenes dramáticas que reflejan el impacto de la crecida de los ríos Paraná y Uruguay sobre los animales. En medio del avance del agua, productores ganaderos intentan trasladar a sus vacas hacia terrenos más elevados, mientras crece la preocupación por la falta de lugares secos, las dificultades para alimentarlas y el riesgo de que la situación empeore en los próximos días.

Los videos que comenzaron a circular en las redes sociales muestran la complejidad de las maniobras para poner a salvo a los animales. En distintas zonas rurales, el agua avanza sobre campos y sectores de pastoreo, lo que obliga a los productores a organizar traslados contrarreloj para evitar que el ganado quede atrapado por la creciente.

En Santa Fe, los operativos incluyen el traslado de hacienda desde las islas hacia terrenos más altos de tierra firme. En localidades como San Javier, los productores buscan completar los movimientos antes de que el agua alcance los caminos rurales y dificulte todavía más la salida de los animales. Las imágenes evidencian las complicaciones de una tarea que depende tanto de las condiciones del terreno como de la evolución del río.

La situación también genera preocupación en Corrientes y Entre Ríos, donde las crecidas afectan a campos bajos y zonas cercanas a los cursos de agua. En algunos establecimientos, los productores ya debieron reducir la cantidad de animales en sus campos o buscar alternativas para alojarlos temporalmente en lugares más seguros.

El principal problema es la falta de superficie disponible para mantener al ganado. A medida que el agua cubre los terrenos más bajos, los animales pierden espacios de pastoreo y se vuelve más difícil garantizar su alimentación. A esto se suman los caminos anegados, que complican el ingreso de camiones, el traslado de hacienda y el abastecimiento de insumos.

Según productores de la región, la situación podría agravarse en las próximas semanas por el volumen de agua que continúa avanzando desde las cuencas superiores. Raúl Sobredo, productor ganadero de Gualeguaychú, advirtió que el pico de la creciente podría llegar en los próximos 10 a 15 días y alertó sobre el riesgo para unas 200.000 cabezas de ganado.

Ante este escenario, los productores recurren a corrales, campos alquilados y otros espacios disponibles para mantener a los animales fuera del agua. Sin embargo, las alternativas son limitadas y los costos de los traslados representan una dificultad adicional para quienes deben mover su hacienda de manera urgente.

 

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