Despierten Bonaerenses: jueces, representación bonaerense y presiones políticas en EE UU

De lunes a viernes a las 18 horas se trasmite por La Redonda 100.3 el programa “Despierten Bonaerenses” que conduce Raúl Kraiselburd con la colaboración de los periodistas de diario El Día. Y que requiere la colaboración de los vecinos y ciudadanos que quieran difundir puntos de vista o reclamos por dificultades con las empresas de servicios públicos o con dependencias del Estado, nacional provincial o municipal. Para eso pueden enviarse mails a despiertenbonaerenses@eldia.com y al WhatsApp 2215242330 (audios) o 2215242340 (textos).

Entre los temas destacados de ayer, se analizaron las presiones políticas a medios internacionales, haciendo foco en el caso del presentador Stephen Colbert y la suspensión de su programa por presiones atribuidas a Donald Trump sobre la cadena CBS/Paramount. Asimismo, se reflexionó sobre la postura de magnates tecnológicos como Jeff Bezos al frente del Washington Post.

Asimismo, la autonomía y representación bonaerense fue otro de los temas abordados, haciendo hincapié en la necesidad de desacoplar los comicios provinciales y municipales de las elecciones nacionales para priorizar la agenda local y defender los recursos coparticipables.

También se hizo una crítica al avance de posturas autoritarias, la pérdida de independencia judicial y los acuerdos políticos opacos, haciendo foco en las designaciones de jueces en la Cámara Alta con el aval de senadores libertarios y peronistas.

Otro tema abordado fue el de la corrupción e impunidad regional con el cuestionamiento a la falta de investigación en casos de malversación de fondos públicos como la causa "Chocolate" en la Legislatura bonaerense.

La problemática en el fútbol argentino no estuvo afuera de la agenda, con la mención de las irregularidades, sospechas de corrupción y falta de transparencia que afectan la gestión de diversos clubes locales y su vínculo con la AFA.