Detectan un caso de gripe aviar y activan el protocolo sanitario

Luego que Argentina restituyera a fines de abril su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena, luego de casos en Ranchos, Lobos y Bolívar, ahora el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia en un distrito del conurbano bonaerense, por lo que activó el protocolo sanitario.

Por diagnóstico de laboratorio, el organismo registró un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

El caso se detectó luego de recibir la notificación de mortandad en un predio de la localidad bonaerense, donde asistió personal del Senasa en la jurisdicción para realizar la atención de la sospecha y la correspondiente toma de muestras.

Para evitar la propagación del virus, se delimitó un área de prevención de 3 km alrededor del brote, donde se llevarán las medidas de biocontención y el rastrillaje epidemiológico, con el objetivo de determinar eventuales nexos epidemiológicos.

Cabe destacar que el hallazgo no afecta el estatus sanitario que sostiene la Argentina como país libre de IAAP y que la enfermedad no se transmite por el consumo de productos aviares, como carne y huevos.

Ante esta situación sanitaria, se recomienda a todos los productores avícolas reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en la granja. Entre las principales acciones, se debe controlar periódicamente el ingreso de personas y vehículos, aumentar la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos e insumos, y evitar el contacto de aves silvestres con las unidades productivas.

Del mismo modo, se recuerda a los tenedores de aves de traspatio mantener las instalaciones, comederos y bebederos en condiciones higiénicas adecuadas, evitar el acceso de aves silvestres al predio y utilizar ropa exclusiva para las tareas vinculadas con la crianza.

¿Qué es la Influenza aviar?

La influenza aviar (IA) tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. En ocasiones también pueden contraerlo las personas y otras especies animales, como equinos, porcinos, caninos y mamíferos marinos.

De la gran cantidad de familias de aves, son especialmente susceptibles a la IA las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes. La influenza aviar puede clasificarse en dos categorías, según la gravedad de la enfermedad:

Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que – típicamente - causa leves o ningún signo clínico;

Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad (hasta un 90 o 100% de las aves de un lote).

Cabe mencionar que la influenza aviar es una enfermedad zoonótica y de importancia en la salud pública. La mayoría de los pocos casos registrados en personas son autolimitantes y no está comprobada la transmisión horizontal (de humano a humano). Suelen ser cuadros respiratorios leves o una conjuntivitis, aunque en menor medida pueden generarse signos clínicos graves o incluso la muerte.