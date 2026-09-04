Día de la Historieta Argentina: por qué se celebra hoy y cuáles son sus 5 personajes más famosos

Cada 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Historieta Argentina, una fecha que busca reconocer a los dibujantes, guionistas y artistas que construyeron una de las tradiciones culturales más importantes del país.

La elección del día no es casual. El 4 de septiembre de 1957 apareció el primer número de Hora Cero Semanal, revista publicada por Editorial Frontera y dirigida por Héctor Germán Oesterheld, uno de los grandes nombres de la historieta argentina.

La publicación representó un punto de inflexión para el género y fue escenario de algunas de sus obras más recordadas. Entre ellas sobresale El Eternauta, creada por Oesterheld junto con el dibujante Francisco Solano López.

Aunque los antecedentes de la historieta argentina pueden rastrearse hasta fines del siglo XIX, con publicaciones en revistas como Caras y Caretas, durante el siglo XX surgieron títulos y personajes que se incorporaron definitivamente a la cultura popular.

La celebración comenzó a impulsarse en 2005 por iniciativa de artistas, editores, críticos y lectores. Finalmente, en octubre de 2010 se sancionó la Ley 26.652, que estableció oficialmente el 4 de septiembre como Día Nacional de la Historieta Argentina.

A lo largo de las décadas, personajes nacidos sobre el papel lograron atravesar generaciones e incluso las fronteras del país. Algunos se convirtieron en símbolos universales y otros permanecen asociados a formas muy argentinas de interpretar el humor, la política, el fútbol y la sociedad.

Los cinco personajes más famosos de la historieta argentina

Mafalda

Creada por Joaquín Salvador Lavado, Quino, Mafalda comenzó a publicarse en Primera Plana el 29 de septiembre de 1964. La tira tuvo como protagonista a una niña de clase media preocupada por la humanidad, la paz mundial y las contradicciones del mundo de los adultos.

Su repercusión excedió ampliamente a la Argentina. La obra alcanzó gran popularidad en América Latina y Europa y fue traducida a más de 30 idiomas, convirtiendo a Mafalda en uno de los personajes argentinos más reconocidos internacionalmente.

Patoruzú

Creado por Dante Quinterno, Patoruzú apareció inicialmente dentro de otra tira hasta que su enorme popularidad hizo que terminara convirtiéndose en protagonista de su propia historieta. Desde Cultura de la Nación lo definieron como uno de los héroes ficcionales más importantes de los argentinos.

El personaje apareció por primera vez en las páginas del diario Crítica. Más tarde se transformó en un auténtico fenómeno editorial: su revista agotó sucesivas tiradas y alcanzó ventas masivas.

Inodoro Pereyra

Inodoro Pereyra nació en 1972 de la mano de Roberto Fontanarrosa. El personaje es un gaucho solitario de la pampa argentina que comparte sus aventuras y reflexiones con su inseparable perro parlante, Mendieta.

La historieta apareció inicialmente en la revista cordobesa Hortensia y comenzó como una parodia de los estereotipos y personajes gauchescos tradicionales. Con el paso del tiempo, el lenguaje, los juegos de palabras y el absurdo se transformaron en elementos centrales de su humor.

Clemente

Creado por Caloi, Clemente apareció el 8 de marzo de 1973 y terminó convirtiéndose en otra de las figuras clásicas del humor gráfico nacional. Comenzó como personaje secundario de Bartolo el maquinista, pero su crecimiento fue tal que terminó desplazando al protagonista original y dando nombre a la tira.

Sin brazos ni alas y con su particular cuerpo atravesado por rayas, Clemente desarrolló una personalidad vinculada con el humor sobre la realidad argentina y el fútbol. Durante el Mundial de 1978 protagonizó además una recordada polémica humorística sobre los papelitos que los hinchas arrojaban desde las tribunas.

Mafalda, Juan Salvo, Patoruzú, Inodoro Pereyra y Clemente pertenecen a momentos y estilos diferentes, pero comparten una característica: lograron trascender las páginas en las que nacieron y convertirse en parte de la cultura popular argentina.

Juan Salvo, El Eternauta

Juan Salvo es el protagonista de El Eternauta, la obra creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. En la historia original es un hombre común que debe sobrevivir junto con su familia y amigos a una misteriosa nevada mortal y a una posterior invasión extraterrestre.

Su imagen con el traje aislante, la máscara y el visor se transformó en una de las representaciones visuales más reconocibles de la historieta argentina. Con el desarrollo de la historia, Salvo termina convertido en un viajero a través del tiempo y el espacio, origen del nombre “Eternauta”.