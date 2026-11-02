Cada 2 de noviembre, distintas comunidades recuerdan a sus seres queridos fallecidos a través de ceremonias religiosas, visitas a los cementerios y rituales familiares. La celebración tiene raíces prehispánicas en México, aunque con el paso del tiempo incorporó elementos del cristianismo y adquirió características propias en diferentes regiones de América Latina.

El calendario marca este lunes 2 de noviembre una jornada dedicada a recordar a quienes ya no están. El Día de Todos los Muertos, también denominado Día de los Fieles Difuntos, es una fecha de profundo significado religioso y cultural que invita a mantener viva la memoria de familiares, amigos y otras personas fallecidas.

Aunque suele asociarse principalmente con México, donde tiene una de sus expresiones culturales más reconocidas, la conmemoración también está presente en Argentina, con prácticas que varían según las costumbres de cada comunidad.

Dentro de la tradición católica, la jornada está destinada a rezar por las almas de los difuntos y pedir por su descanso. Las manifestaciones de recuerdo incluyen desde celebraciones en las iglesias hasta encuentros familiares y homenajes en los cementerios.

Día de Todos los Muertos y Día de Todos los Santos: cuáles son las diferencias

Aunque ambas fechas están relacionadas con la tradición cristiana y el recuerdo de quienes fallecieron, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos tienen significados diferentes.

La Iglesia Católica celebra el 1° de noviembre a todos los santos. La fecha comprende tanto a quienes fueron reconocidos oficialmente mediante la canonización como a aquellas personas que alcanzaron la santidad sin recibir ese reconocimiento.

El 2 de noviembre, en cambio, la atención se concentra en quienes murieron y forman parte de la historia personal y familiar de cada comunidad. Es una jornada en la que se realizan oraciones y homenajes para recordar a los seres queridos que ya no están.

Esta distinción explica por qué las dos celebraciones, aunque cercanas en el calendario, tienen objetivos particulares dentro de la tradición religiosa.

Cuáles son los orígenes del Día de los Muertos en México

La historia de esta conmemoración se remonta a las culturas prehispánicas que habitaban el territorio mexicano. Entre ellas, el pueblo de Teotihuacán realizaba rituales hacia fines de octubre para rendir homenaje a las personas fallecidas.

En aquellas comunidades, la muerte no era interpretada necesariamente como el final de la existencia, sino como una etapa más de la vida. Por esa razón, se la consideraba un acontecimiento que merecía ser recordado y celebrado.

De acuerdo con las antiguas creencias, cuando una persona abandonaba el mundo terrenal, su alma emprendía un recorrido hacia Mitclán, considerado el inframundo. Este destino no era concebido como un espacio negativo.

También existía la creencia de que, durante una noche particular del año, las almas podían regresar al mundo de los vivos. Para recibirlas y orientarlas durante su visita, las familias organizaban celebraciones y preparaban distintos homenajes.

Una de las costumbres centrales consistía en levantar altares con alimentos tradicionales para recibir a los difuntos. Las ceremonias también incluían ofrendas destinadas a divinidades de las antiguas culturas, entre ellas Mictlantecuhtli, conocido como el dios de la muerte.

Con el paso de los años, estas prácticas trascendieron su lugar de origen y fueron incorporadas por otros pueblos originarios, como los mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas y totonacas.

La llegada de los españoles a América produjo cambios en la celebración. Las costumbres indígenas comenzaron a combinarse con las tradiciones cristianas y, durante un largo período, la festividad quedó vinculada al Día de Todos los Santos.

Más adelante, la conmemoración pasó a realizarse el 2 de noviembre, con el propósito de diferenciar su significado y sus antecedentes históricos de los correspondientes a la celebración cristiana del 1° de noviembre.

El reconocimiento internacional llegó en 2008, cuando la Unesco incorporó esta festividad a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cómo se conmemora el Día de Todos los Muertos en Argentina

En Argentina, el 2 de noviembre es una oportunidad para recordar a familiares, amigos y personas cercanas que fallecieron. Las costumbres más extendidas están relacionadas con las visitas a los cementerios, donde muchas familias se acercan para limpiar y decorar las tumbas, llevar flores y participar de homenajes.

Las misas y las oraciones también forman parte de las prácticas habituales. Las parroquias organizan celebraciones religiosas y ofrecen espacios para que los fieles puedan recordar a sus seres queridos y rezar por ellos.

Para muchas personas, acercarse al lugar donde descansan sus familiares representa una manera de conservar el vínculo afectivo y mantener presente su recuerdo.

Sin embargo, las expresiones de esta fecha no son iguales en todo el territorio argentino. En el noroeste del país, especialmente en Jujuy y otras zonas con una marcada tradición andina, existen rituales familiares que reciben los nombres de Día de las Almas o Día de los Santos Difuntos.

En algunas localidades, las familias preparan mesas especiales con comidas y bebidas que eran del agrado de las personas fallecidas. Estas ofrendas funcionan como una forma de homenaje y de bienvenida para quienes, según las creencias populares, regresan temporalmente al mundo de los vivos.

El Día de las Almas: cómo son los rituales familiares en el norte argentino

Dentro de estas tradiciones andinas, se considera que las almas llegan a los hogares el 1° de noviembre y son despedidas al día siguiente.

Durante ese período, las viviendas pueden convertirse en espacios de encuentro. Familiares, vecinos y amigos se acercan para compartir el recuerdo de quienes murieron y participar de las prácticas tradicionales.

Los alimentos y las bebidas preparados como ofrenda también se distribuyen entre las personas presentes. Este gesto forma parte de una costumbre que combina el homenaje a los difuntos con la reunión familiar y la solidaridad comunitaria.

Así, el Día de Todos los Muertos reúne diferentes maneras de expresar el recuerdo y el respeto hacia quienes fallecieron. Mientras algunas comunidades mantienen ceremonias religiosas y visitas a los cementerios, otras conservan rituales ancestrales en los que la comida, las ofrendas y los encuentros familiares ocupan un lugar central.