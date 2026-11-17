Pese a que se trata de una enfermedad prevenible, el cáncer de cuello uterino sigue representando un importante problema de salud: cada año se diagnostican más de 4.600 casos y alrededor de 2.500 mujeres mueren por esta causa en el país.

La clave está en la relación entre el virus del papiloma humano (VPH) y esta enfermedad: según la OMS, el 99% de los casos están vinculados con él, que puede permanecer durante años sin manifestar síntomas. De ahí que la vacunación contra VPH y los controles ginecológicos periódicos son las principales herramientas para reducir su mortalidad.

En este contexto, el Día Mundial de la Eliminación del Cáncer de Cuello de Útero, que se conmemora este martes, vuelve a poner el foco en la necesidad de ampliar las estrategias de prevención y facilitar el acceso a las herramientas disponibles.

El VPH es la infección de transmisión sexual más común del mundo. Se calcula que cuatro de cada cinco personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de su vida. Su transmisión ocurre principalmente por el contacto de piel y mucosas durante las relaciones sexuales y puede producirse incluso en un único encuentro.

A diferencia de algunas creencias extendidas, el virus no se transmite por compartir objetos ni por utilizar baños públicos. En la mayoría de los casos, el organismo logra eliminar la infección espontáneamente. El problema aparece cuando el virus persiste, ya que puede generar lesiones que, con el tiempo, deriven en distintos tipos de cáncer, entre ellos los de cuello uterino, ano, vagina y vulva.

Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el VPH, sí hay medidas para prevenir la infección y controlar sus posibles consecuencias. La educación sexual integral, el preservativo y, especialmente, la vacunación forman parte de esa estrategia. También son fundamentales los controles ginecológicos, que permiten identificar alteraciones antes de que evolucionen.

“Que la infección por VPH sea frecuente y muchas veces no produzca síntomas hace que la información sea fundamental. Explicar su vínculo con el cáncer de cuello uterino y dar a conocer las formas de prevención puede ayudar a que más familias incorporen estas medidas al cuidado de su salud”, resalta la médica María Cecilia Torroija, directora asociada en Infectología de MSD Argentina.

La eliminación del cáncer de cuello uterino es un objetivo posible. Para avanzar en esa dirección, la OMS estableció tres metas que los países deberían alcanzar en 2030: vacunar contra el VPH al 90% de las niñas antes de los 15 años, realizar pruebas de detección de alta precisión al 70% de las mujeres a los 35 y 45 años, y garantizar que el 90% de quienes presenten lesiones precancerosas o cáncer reciban el tratamiento correspondiente.

En Argentina, sin embargo, los niveles de inmunización muestran que todavía queda camino por recorrer. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación indican que la cobertura de la dosis única de la vacuna contra el VPH en niñas de 11 años llegó al 61,3%, un porcentaje considerablemente inferior al objetivo internacional.

La prevención también depende de los estudios de detección. El Papanicolaou permite identificar cambios en las células del cuello uterino, mientras que el test de VPH detecta la presencia del virus y ayuda a determinar la necesidad de seguimiento. Ambos procedimientos permiten reconocer lesiones y tratarlas antes de que puedan convertirse en un tumor.