El vino forma parte de la identidad argentina desde mucho antes de la conformación del país. Su historia comenzó en 1556, cuando se plantaron las primeras vides en Santiago del Estero. Desde entonces, la actividad vitivinícola atravesó distintas etapas hasta convertirse en uno de los motores productivos de varias economías regionales.

La fecha del 24 de noviembre tiene un significado institucional: ese día de 2010 se firmó el Decreto 1800, mediante el cual el vino fue declarado bebida nacional. Tres años después, el 3 de julio de 2013, el Congreso de la Nación ratificó esa decisión a través de la Ley 26.870, aprobada por unanimidad. En aquella misma sesión también se sancionó la Ley 26.871, que estableció al mate como infusión nacional.

La distinción representó un respaldo a una actividad que involucra a miles de familias y que ocupa un lugar central en la cultura gastronómica argentina.

Esta celebración no debe confundirse con el Día Mundial del Malbec, que se conmemora cada 17 de abril. Esa fecha recuerda el proyecto de creación de la Quinta Normal de Agricultura de Mendoza, presentado en 1853 por iniciativa de Domingo F. Sarmiento y bajo la dirección del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien introdujo la variedad en el país.

En noviembre, en cambio, el homenaje abarca a toda la producción vitivinícola nacional.

De la tradición familiar al reconocimiento internacional

Durante sus primeros tres siglos, la elaboración de vino en Argentina tuvo características artesanales y estuvo destinada principalmente al consumo regional. La transformación llegó a mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a impulsarse nuevas formas de producción.

Hacia fines de ese siglo, la inmigración italiana y española, junto con la expansión del ferrocarril en la región de Cuyo, contribuyó al nacimiento de una industria vitivinícola de mayor escala.

El vino pasó a ocupar un lugar habitual en las mesas familiares. Durante la década de 1970, el consumo alcanzaba los 90 litros por persona al año, una de las cifras más elevadas del mundo.

Sin embargo, aquel modelo priorizaba la cantidad por encima de la calidad. Con la llegada de la crisis, muchos consumidores reemplazaron el vino cotidiano por cerveza y gaseosas. La consecuencia fue una fuerte reducción de la superficie cultivada: se eliminaron miles de hectáreas de viñedos y el Malbec pasó de unas 60.000 hectáreas a apenas 15.000, debido a que muchos productores optaban por variedades más productivas.

La conservación de antiguas plantaciones fue posible gracias a los viñateros que decidieron mantener esos cultivos, que hoy representan un patrimonio de enorme valor para la actividad.

Durante los años 90 comenzó una profunda reconversión. La incorporación de tecnología, las inversiones extranjeras y el desarrollo de vinos varietales permitieron renovar el sector y colocar a las exportaciones entre sus principales objetivos.

En ese proceso, el Malbec se convirtió en el gran representante de Argentina en los mercados internacionales. La exploración de nuevos territorios y la mejora de las técnicas de elaboración elevaron progresivamente la calidad de los productos.

Los desafíos de la industria vitivinícola argentina

El presente del sector muestra una realidad con contrastes. Actualmente existen viñedos en 20 provincias, desde la Quebrada de Humahuaca hasta Chubut. Detrás de cada botella hay una extensa cadena de trabajadores y profesionales: pequeños productores, bodegueros, cosechadores, enólogos, agrónomos, sommeliers y comerciantes.

La actividad también se destaca por el valor agregado que genera. Entre el precio que recibe el productor por la uva durante la vendimia y el valor comercial de un vino de alta calidad existe una diferencia considerable, que contribuye a dinamizar las economías regionales.

El reconocimiento internacional es otro de sus puntos fuertes. Los vinos argentinos de variedades como Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay alcanzaron los 100 puntos de la crítica especializada.

Estos reconocimientos contribuyen a posicionar al país, atraer inversiones y despertar el interés de turistas internacionales.

Menos viñedos y una transformación de los cultivos

Las cifras del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) reflejan uno de los principales problemas de la actividad.

A fines de 2025, Argentina contaba con 196.220 hectáreas de vid distribuidas en 20.939 viñedos. Se trata del registro más bajo desde 1990, cuando comenzaron las estadísticas disponibles.

En apenas un año desaparecieron 3.726 hectáreas y alrededor de 1.100 viñedos. Si se toma como referencia la última década, la reducción llega a casi 28.000 hectáreas, equivalente al 12%.

Los pequeños productores son los más afectados, ya que buena parte de las explotaciones que dejaron de existir tenían superficies inferiores a las cinco hectáreas.

La reducción también estuvo acompañada por un cambio en la composición de los cultivos. Las variedades comunes, entre ellas Cereza y Criolla Grande, perdieron en conjunto unas 10.000 hectáreas.

El Malbec, en cambio, mantuvo su crecimiento. Actualmente ocupa cerca de 47.000 hectáreas, más de tres veces la superficie que conservaba durante su peor momento, y representa el 23,9% de los viñedos argentinos.

La tendencia muestra una actividad con menos superficie cultivada, pero orientada hacia una mayor calidad y especialización.

El consumo de vino llegó a su nivel más bajo

La última cosecha también presentó resultados diferentes según el indicador analizado. Durante 2026 se recolectaron 18,4 millones de quintales, un 8% menos que en la campaña anterior. Pese a la menor cantidad, el INV calificó como excelentes tanto la sanidad como la calidad de las uvas.

El mercado interno atraviesa otro momento delicado. En 2025, el consumo llegó a 16,1 litros por habitante, el registro más bajo de la historia. Para dimensionar la caída, en 2014 el promedio había sido de 25,6 litros por persona.

Durante 2026 aparecieron algunas señales de recuperación. Entre enero y julio, las ventas crecieron un 0,6%, lo que permitió frenar la tendencia descendente.

Sin embargo, también se modificaron los hábitos de compra. Los consumidores se inclinan cada vez más por productos económicos y vinos en envases tetra brik, mientras pierden terreno las etiquetas varietales y las botellas tradicionales.

El factor económico tiene una incidencia directa en estas decisiones.

El mercado argentino continúa siendo fundamental para la industria, ya que absorbe aproximadamente el 70% de todo el vino elaborado en el país. También se observa un mayor interés por los blancos y los espumosos, categorías que vienen sumando consumidores.