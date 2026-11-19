El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre con una propuesta que va más allá de un reconocimiento simbólico. La iniciativa apunta a instalar en la agenda pública distintas problemáticas que afectan a los varones, entre ellas la salud física y mental, el suicidio, la violencia y las condiciones laborales.

La fecha también busca destacar el papel de los hombres en sus familias y comunidades, promover modelos masculinos positivos y contribuir a la construcción de una sociedad basada en el respeto, la igualdad de género y la no violencia.

La conmemoración tiene alcance internacional y recibe el apoyo de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Cómo surgió el Día Internacional del Hombre

La fecha fue establecida en 1999 por Jerome Teelucksingh, profesor de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago. Su propuesta fue dedicar una jornada a reflexionar sobre la salud de los hombres y los niños, las relaciones entre los géneros, la igualdad y la importancia de contar con referentes masculinos positivos.

Sin embargo, los intentos de crear una celebración internacional dedicada a los varones comenzaron varias décadas antes.

El 24 de febrero de 1969, el diario estadounidense The New York Times publicó información sobre hombres que impulsaban de manera privada la creación de un día especial para ellos. La fecha que proponían era el 23 de febrero, como una especie de equivalente del Día Internacional de la Mujer, cuya primera celebración tuvo lugar en 1909.

Antes de que la iniciativa de Teelucksingh consiguiera consolidarse, hubo experiencias aisladas en países como Canadá, Francia, Estados Unidos, Colombia, Rusia y China. No obstante, esas celebraciones no lograron trascender sus fronteras ni establecer una convocatoria internacional sostenida.

A principios de los años 90 también se organizaron encuentros en Estados Unidos, Europa y Australia durante febrero. La propuesta había sido impulsada por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de Missouri, perteneciente a la Universidad de Missouri, Kansas City.

Oaster consiguió que la jornada tuviera lugar en 1994, pero la convocatoria del año siguiente registró una participación reducida y el proyecto perdió continuidad.

El respaldo internacional y el papel de los organismos de salud

La consolidación del 19 de noviembre recibió apoyos de distintas personalidades y organizaciones internacionales.

Entre ellas se destacó Ingeborg Breines, escritora noruega que fue Alta Consejera de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz y directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO. También presidió la Oficina Internacional por la Paz entre 2009 y 2016.

Breines consideró que establecer una jornada internacional dedicada a los hombres podía representar “una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio entre ambos géneros”. Además, recomendó utilizar materiales de la UNESCO vinculados con los roles masculinos y las distintas concepciones de masculinidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también puso el foco en las desigualdades que afectan a la salud masculina. Desde el organismo sostienen que estas diferencias deben integrar la agenda internacional de equidad.

En uno de sus planteos, la entidad advirtió: “Aunque en el siglo XXI, en algunos países, los hombres sigan disfrutando de más ventajas que las mujeres, esto no se traduce en mejores resultados de salud para ellos”.

Entre las cuestiones que generan preocupación aparece la menor frecuencia con la que los varones consultan a profesionales médicos cuando presentan problemas de salud. También suelen tener menos predisposición a comunicar los síntomas que experimentan.

La menor esperanza de vida masculina se relaciona con distintos factores, como una mayor exposición a riesgos físicos y químicos en determinados trabajos, las conductas vinculadas con la asunción de riesgos y ciertos hábitos perjudiciales asociados a modelos tradicionales de masculinidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su lado, también contempla las necesidades sanitarias específicas de los niños y los hombres adultos.

Los seis pilares del Día Internacional del Hombre

En noviembre de 2009 quedaron establecidos seis ejes fundamentales que orientan las actividades y los objetivos de esta conmemoración.

Los principios buscan ampliar la discusión sobre el papel de los varones en la sociedad y atender cuestiones relacionadas con su bienestar y sus vínculos.

Los seis pilares son:

Promover modelos masculinos positivos: destacar referentes que contribuyan a construir una masculinidad saludable y alejada de estereotipos perjudiciales. Reconocer las contribuciones de los hombres: valorar su participación en la sociedad, la vida familiar, la crianza de los hijos y el cuidado del medioambiente. Priorizar la salud y el bienestar masculino: abordar las necesidades físicas, emocionales y espirituales de hombres y niños. Visibilizar la discriminación: llamar la atención sobre las actitudes y expectativas sociales que pueden perjudicar a los varones. Mejorar las relaciones entre los géneros: impulsar vínculos basados en la igualdad y el respeto. Construir una sociedad más segura: generar condiciones para que los hombres puedan desarrollar plenamente sus capacidades.

Estos objetivos buscan que la jornada funcione como un espacio de reflexión y concientización sobre cuestiones que muchas veces quedan relegadas en las conversaciones públicas.

Qué actividades se realizan en Argentina por la salud masculina

En el país, una de las iniciativas vinculadas con esta fecha se desarrolla en Misiones. El Ministerio de Salud Pública provincial impulsa, durante el Mes de la Acción para la Salud del Hombre, diferentes propuestas de prevención, promoción y detección temprana de enfermedades.

La campaña apunta a fomentar los controles médicos periódicos y transmitir la importancia de cuidar la salud masculina de manera integral.