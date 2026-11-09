Día Mundial de la Adopción: ocho mitos que juegan en su contra

En el Día Mundial de la Adopción, una fecha que busca visibilizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia cuando no pueden hacerlo con la propia, especialistas en el tema llaman a reflexionar sobre algunas creencias que distorsionan la realidad de quienes esperan ser adoptados y generan expectativas alejadas de sus necesidades entorpeciendo la situación en el país.

Desmontar esos prejuicios es fundamental para garantizar los derechos de los niños y adolescentes en situación de adopción, remarcan desde Aldeas Infantiles SOS Argentina, una organización que acompaña a chicos y familias durante las distintas etapas del proceso, desde la espera y la vinculación hasta la guarda y la construcción de un vínculo que requiere tiempo y preparación.

"Todos los chicos que viven en un hogar pueden ser adoptados": mito

No todos los niños, niñas y adolescentes que viven en dispositivos de cuidado alternativo están en condiciones de ser adoptados. Cómo explica Lucía Buratovich, directora de Programas de Aldeas Infantiles, para que una adopción sea posible, un juez debe declarar la situación de adoptabilidad, después de que se agotaron las estrategias para que el chico o la chica pueda regresar con su familia de origen o ampliada. En muchos casos, mientras permanecen en cuidado alternativo, todavía se trabaja para restituir esos vínculos.

"Hay muchos bebés esperando y el problema es que el trámite es lento": mito

El principal desafío no pasa solamente por los tiempos del proceso, sino por la distancia entre las características de las familias que se postulan y las necesidades de quienes esperan. Según datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), el 81% de las personas inscriptas en el país tiene disponibilidad para adoptar a niños menores de 3 años, mientras que apenas el 2% acepta chicos y chicas mayores de 10. Buratovich señala que esta diferencia condiciona las posibilidades de encontrar una familia para quienes no responden al perfil más buscado.

"Los chicos esperan solos": mito

Muchos de los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia tienen hermanos y hermanas, y preservar ese vínculo también forma parte de sus derechos. Buratovich explica que, según datos de la Dnrua a septiembre de 2026, el 76% de los legajos inscriptos en todo el país no acepta adoptar grupos de hermanos, el 23% admite hasta dos chicos y apenas el 1% contempla grupos de tres. Mientras esperan, esos niños y niñas viven en dispositivos de cuidado alternativo o con familias que asumen su cuidado y con las que construyen vínculos significativos. Esas relaciones forman parte de su historia y también deben ser cuidadas durante la transición hacia una familia adoptiva.

"Solo pueden adoptar las parejas casadas": mito

El Código Civil y Comercial permite adoptar a personas solteras, matrimonios y parejas en unión convivencial, sin distinción de orientación sexual. Buratovich aclara que lo que se evalúa es la capacidad de cuidado y el proyecto adoptivo, no la conformación de la familia. Por eso, el estado civil o la orientación sexual no determinan por sí mismos la posibilidad de adoptar.

"Cuando el niño llega a la casa, la adopción ya está finalizada": mito

La adopción es un proceso que no termina con la llegada del chico o la chica al hogar. Buratovich explica que primero se desarrolla una etapa de vinculación, luego una guarda con fines adoptivos que puede durar hasta seis meses y, posteriormente, el juicio de adopción. Más allá de esas instancias formales, construir una familia implica conocerse, integrar las historias de cada integrante, establecer acuerdos de convivencia y generar un vínculo que necesita tiempo. Por eso, destaca la importancia de que las familias cuenten con profesionales que las acompañen y con personas de confianza que puedan sostenerlas durante el proceso.

"Si una adopción se interrumpe, es porque el chico no se adaptó": mito

Los procesos que se interrumpen representan situaciones en las que se priva a un niño, niña o adolescente de su derecho a vivir en familia. Buratovich sostiene que es responsabilidad del Sistema de Protección Integral, de quienes acompañan y de quienes toman decisiones revisar cómo se desarrolló ese proceso. Comprender las causas y abordarlas es necesario para prevenir nuevas interrupciones. En ningún caso, advierte, se debe responsabilizar o culpabilizar a las infancias y adolescencias por lo ocurrido.

"La adopción es una decisión de los adultos": mito

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean consideradas de acuerdo con su edad y madurez. Buratovich recuerda que, a partir de los 10 años, el consentimiento del chico o la chica es obligatorio para ser adoptado. Su participación no es un aspecto secundario, sino una condición que debe respetarse durante el proceso.

"Adoptar es empezar de cero y dejar atrás la historia": mito

Cada niño y niña llega con una historia propia que debe ser reconocida y respetada. Buratovich explica que la legislación argentina reconoce el derecho a conocer los orígenes y que quienes adoptan asumen expresamente el compromiso de acompañar a sus hijos en esa tarea. Integrar esa historia, en lugar de intentar dejarla atrás, es parte de la construcción del vínculo y de la nueva vida familiar.