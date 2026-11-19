Aunque suele pasar inadvertido por formar parte de la vida cotidiana, contar con un baño adecuado es fundamental para proteger la salud, garantizar la higiene y preservar la privacidad y la dignidad de las personas. Por eso cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Inodoro, una fecha impulsada por Naciones Unidas para llamar la atención sobre la crisis global del saneamiento y promover el acceso universal a instalaciones sanitarias seguras.

Se calcula que 3.400 millones de personas en el mundo todavía no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura. En Argentina, los datos censales muestran que rededor de seis millones de personas carecen de un baño adecuado en sus viviendas.

Además contaminar el agua y el suelo, la falta de instalaciones apropiadas puede favorecer la propagación de enfermedades y afectar especialmente a las comunidades más vulnerables. De ahí que este año la campaña de Naciones Unidas lleva el lema «Inodoros seguros, un futuro igualitario» y pone el foco en las consecuencias que la falta de baños limpios y seguros.

En Argentina, según el INDEC, el 12% de los hogares de los 31 principales aglomerados urbanos presenta condiciones de saneamiento inadecuadas. Esto incluye viviendas sin baño, instalaciones compartidas, baños sin descarga de agua o desagües sin conexión a la red cloacal ni tratamiento adecuado.