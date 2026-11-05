Este jueves 5 de noviembre se conmemora una nueva edición del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. La iniciativa busca recordar que, aunque estos fenómenos naturales no son frecuentes en muchas regiones del planeta, sus consecuencias pueden ser devastadoras cuando alcanzan zonas pobladas.

El lema elegido para 2026 es «Prepárate ante los tsunamis: la resiliencia empieza contigo». La propuesta de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) apunta a reforzar la preparación de las personas, las familias y las comunidades.

La campaña destaca que no alcanza con contar con tecnología y sistemas oficiales de alerta. También es fundamental que cada ciudadano conozca las señales naturales de peligro, identifique las rutas de evacuación y sepa hacia dónde dirigirse ante una emergencia.

Qué es un tsunami y cómo se origina

Un tsunami es una serie de olas de gran energía que se producen por el desplazamiento repentino de grandes volúmenes de agua. Generalmente, su origen está relacionado con terremotos submarinos, aunque también pueden desencadenarse por erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra o derrumbes bajo el mar.

A diferencia de las olas habituales que se observan en las playas, un tsunami puede transportar una enorme cantidad de agua y avanzar sobre la costa con una fuerza extraordinaria.

Además, no necesariamente se presenta como una única ola gigante. Puede estar formado por varias olas que llegan en distintos momentos, y la primera no siempre es la más peligrosa.

¿Qué señales pueden advertir la llegada de un tsunami?

Uno de los principales mensajes de la campaña de 2026 es que las personas pueden convertirse en las primeras responsables de su propia protección.

La UNDRR advierte que, en determinadas situaciones, las olas pueden llegar antes que las alertas oficiales. Por eso, es importante reconocer tres señales naturales:

Un terremoto fuerte o prolongado: especialmente si ocurre en una zona costera.

Un cambio repentino en el nivel del mar: el agua puede retirarse de manera inusual o subir rápidamente.

Un fuerte rugido proveniente del océano: un sonido extraño que puede anticipar la llegada de las olas.

Ante cualquiera de estas señales, no hay que quedarse observando ni acercarse a la costa para tomar fotografías. La recomendación es alejarse inmediatamente del mar y dirigirse hacia terrenos elevados o zonas alejadas de la costa.

Qué hacer ante una alerta de tsunami: las recomendaciones para protegerse

La prevención comienza mucho antes de que ocurra una emergencia. Conocer las rutas de evacuación y tener un plan familiar puede evitar decisiones equivocadas en momentos de peligro.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Alejarse de playas, puertos, ríos y desembocaduras cuando exista una advertencia. Dirigirse a zonas altas o avanzar tierra adentro, siguiendo las indicaciones oficiales. No regresar a la costa después de la primera ola: pueden llegar otras más peligrosas. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de emergencia. Tener preparada una mochila con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicamentos y documentación importante. Establecer un punto de encuentro familiar y acordar cómo ayudar a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Un aspecto fundamental es no confundir la ausencia de una alerta oficial con la ausencia de peligro. Si se perciben señales naturales, hay que evacuar sin esperar confirmaciones.

¿Puede haber tsunamis en la Argentina? Qué se sabe sobre el riesgo en el país

Aunque los tsunamis suelen asociarse con países como Japón, Chile o Indonesia, el fenómeno también merece atención en otras regiones del mundo.

La Argentina tiene una extensa costa sobre el océano Atlántico, por lo que resulta importante comprender las características geológicas y los posibles riesgos asociados al mar.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) explica que los grandes terremotos submarinos pueden generar tsunamis capaces de recorrer miles de kilómetros y afectar costas alejadas de su lugar de origen. Un ejemplo histórico fue el terremoto de Valdivia, Chile, ocurrido el 22 de mayo de 1960, que produjo un tsunami que llegó hasta Hawái y otras regiones del océano Pacífico.

Sin embargo, esto no significa que la costa argentina tenga el mismo nivel de exposición que las regiones del Pacífico ubicadas junto a zonas de intensa actividad tectónica. Los antecedentes y las características del Atlántico son diferentes.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señala que el Atlántico registra una proporción mucho menor de tsunamis que el Pacífico. También identifica los deslizamientos submarinos como uno de los posibles mecanismos de generación de estas olas.

Por eso, la fecha también representa una oportunidad para promover la educación sobre riesgos naturales, fortalecer los sistemas de prevención y evitar tanto la desinformación como la falsa sensación de seguridad.

Por qué se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 5 de noviembre como Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis en diciembre de 2015. La primera conmemoración se realizó en 2016.

La elección de la fecha está vinculada con una antigua historia japonesa conocida como Inamura-no-hi, que relata cómo un hombre advirtió a su comunidad sobre un tsunami y ayudó a salvar vidas al alertar a sus vecinos para que se refugiaran en terrenos elevados.

Desde entonces, la jornada busca impulsar la cooperación internacional, mejorar los sistemas de alerta temprana y fomentar comunidades preparadas para responder ante estos fenómenos.

La edición 2026 pone especial énfasis en que la prevención no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos: también depende de las decisiones que toman las personas y de la preparación de cada comunidad.

La prevención empieza antes de la emergencia

El mensaje de este año invita a reflexionar sobre la importancia de estar preparados frente a fenómenos naturales que pueden desarrollarse en muy poco tiempo.

Saber reconocer una señal de peligro, conocer una ruta de evacuación o ayudar a un vecino pueden parecer acciones sencillas, pero adquieren un valor enorme cuando cada minuto cuenta.

En definitiva, la concientización busca transformar el conocimiento en hábitos concretos. Porque frente a un tsunami, la información, la rapidez de respuesta y la organización comunitaria pueden salvar vidas.