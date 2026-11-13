La expansión de los espacios digitales modificó las formas en que los agresores se acercan a los menores. El grooming, que fue incorporado al Código Penal argentino mediante la Ley 26.904, sancionada en 2013, ya no se limita a los contactos iniciados a través de redes sociales: también encuentra oportunidades en videojuegos y aplicaciones de comunicación.

Una investigación de la fundación española Maldita.es identificó en TikTok más de mil videos de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de reproducciones, y más de 20.000 perfiles vinculados con potenciales pederastas. Más de 7.000 de esas cuentas estaban asociadas a usuarios en español.

La psicóloga Sonia Almada advierte que la captación suele desarrollarse mediante un proceso gradual: comienza con un acercamiento aparentemente amistoso, continúa con la construcción de confianza y avanza hacia la manipulación, las exigencias y las amenazas.

Los videojuegos también se convirtieron en espacios de contacto. Los agresores pueden aprovechar las dinámicas de cooperación para acercarse a chicos y chicas y trasladar luego las conversaciones a plataformas privadas, donde el control adulto suele ser menor.

A estas prácticas se suma la sextorsión, que utiliza imágenes o conversaciones íntimas para amenazar a las víctimas con exponerlas ante familiares, compañeros o conocidos. La inteligencia artificial generativa agrega otro riesgo: permite crear imágenes sexuales falsas a partir de fotografías públicas, sin necesidad de contar con material íntimo original.

La especialista sostiene que la prevención no puede quedar exclusivamente en manos de los chicos ni de sus familias. También requiere leyes, políticas públicas, formación y responsabilidad de las empresas tecnológicas para detectar y retirar contenidos de explotación infantil.

La fecha invita a poner el foco en una problemática que trasciende las pantallas y exige una respuesta conjunta para proteger los derechos y la integridad de las infancias.