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Diabetes tipo 1: casi la mitad de los casos se detectan antes de los 20 años

Suele manifestarse en chicos y adolescentes con síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades. Reconocerlos a tiempo es clave para evitar complicaciones

Por Redacción

El 42% de los nuevos casos de diabetes tipo 1 aparecen hoy en personas menores de 20 años y si no se detecta a tiempo puede provocar complicaciones graves que requieren internación. De ahí que en el marco del Día Mundial de la enfermedad, especialistas remarcan la importancia de reconocer sus primeras señales de alerta, especialmente durante la infancia y la adolescencia.

A diferencia de la diabetes tipo 2, asociada a los hábitos de vida, la tipo 1 es una enfermedad autoinmune: el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina. No se puede prevenir, pero sí detectar tempranamente. Basta un análisis de glucemia para confirmar o descartar el diagnóstico y comenzar el tratamiento adecuado.

El porcentaje de diagnósticos en menores de 20 años surge de una investigación del Steno Diabetes Center de Odense, Dinamarca, que también advierte sobre el crecimiento de esta condición a escala mundial. Según sus proyecciones, la cantidad de personas que viven con diabetes tipo 1 pasará de 9,4 millones en 2025 a 12,1 millones en 2049, un incremento del 29%.

SUS POSIBLES INDICADORES

Los síntomas de la diabetes tipo 1 suelen aparecer rápidamente, en el transcurso de algunas semanas. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la sed intensa, la necesidad de orinar muy seguido, el hambre constante, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio y la irritabilidad.

En los chicos que ya habían adquirido el control de esfínteres, una señal de alerta puede ser volver a mojar la cama. Ante la aparición de estos síntomas, se recomienda realizar una consulta médica sin demora.

«La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo. Cuando el diagnóstico se demora, el cuadro puede avanzar hasta una cetoacidosis, una complicación grave que requiere internación. Por eso es tan importante que las familias conozcan los síntomas y consulten ante la primera sospecha», señala la doctora Laura Caram desde Boreal Salud.

Quienes tienen diabetes tipo 1 necesitan recibir insulina de por vida y mantener un seguimiento médico constante. Con tratamiento adecuado, educación diabetológica y acompañamiento profesional pueden estudiar, trabajar, hacer deporte y desarrollar sus actividades con normalidad.

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