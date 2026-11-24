Diciembre podría traer un escenario de lluvias muy superiores a las habituales en buena parte del este argentino. Las mayores diferencias se concentrarían en el Litoral, aunque el pronóstico también anticipa cambios en las temperaturas y un reparto desigual de las precipitaciones en otras regiones del país.

Según las proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos podrían recibir más de 50 milímetros por encima de los valores históricos para esta época del año. La franja de mayores precipitaciones también abarcaría el este de Chaco y se extendería hacia el este de Córdoba.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento sería más moderado. El norte bonaerense podría registrar varias decenas de milímetros adicionales, mientras que en algunos sectores del sudeste las lluvias se mantendrían cerca de los promedios habituales.

Detrás de este escenario aparece la influencia de El Niño, un fenómeno climático del Pacífico ecuatorial que durante esta época suele favorecer precipitaciones superiores a la media en el Litoral.

El volumen de agua previsto podría tener efectos diferentes sobre la actividad agropecuaria. En el este de Córdoba y Santa Fe, las lluvias favorecerían la recuperación de la humedad de los suelos y podrían beneficiar a los cultivos de maíz y soja, especialmente en los lotes que comiencen diciembre con escasas reservas de agua.

Sin embargo, en los campos bajos de Santa Fe y Entre Ríos, las precipitaciones abundantes podrían provocar anegamientos si los terrenos ya presentan exceso de humedad. En esas condiciones, el agua puede acumularse en la superficie o escurrir hacia cunetas y arroyos.

También será importante observar la evolución de los ríos Paraná y Uruguay. Las lluvias en sus respectivas cuencas podrían sostener los caudales y favorecer nuevas crecidas, incluso después de que cesen las precipitaciones en las zonas costeras.