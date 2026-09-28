Dientes de Sable: descubren restos de una nueva especie en la costa bonaerense

Las barrancas costeras de Miramar vuelven a aportar una pieza extraordinaria para reconstruir la historia de la fauna prehistórica de América del Sur. Un equipo de paleontólogos acaba de presentar formalmente una nueva especie de mamífero depredador: Pampaluctor calibar, un antiguo pariente de los marsupiales actuales que perteneció al grupo de los tilacosmílidos, conocidos por sus enormes dientes de sable.

El hallazgo de que los restos fósiles correspondían a un nuevo género y especie de “Dientes de Sable” fue difundido por el sitio PaleoArgentina Web a partir de su reciente publicación en la revista australiana de palentología Alcheringa, a cargo de sus autores: Eric del Campo, Federico Agnolín, Nicolás Chimento, Daniel Boh, Mariano Magnussen y Francisco De Cianni.

Aunque a primera vista, Pampaluctor calibar podría confundirse con un gran felino debido a sus enormes dientes de sable, no pertenecía al mismo linaje que Smilodon, el famoso “tigre” Dientes de Sable que habitó Sudamérica durante el Pleistoceno y cuya representación embellece el frente del Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

Mientras que Smilodon era un mamífero placentario relacionado evolutivamente con los felinos actuales, Pampaluctor era un metaterio, perteneciente a un linaje de mamíferos más próximo a los marsupiales actuales. La semejanza entre ambos constituye un notable ejemplo de evolución convergente, es decir, dos grupos de mamíferos evolutivamente distantes desarrollaron, de manera independiente, grandes caninos o colmillos superiores y adaptaciones asociadas a la depredación.

Es por eso que aunque sus apariencias resultan sorprendentemente similares, Pampaluctor y Smilodon representan dos historias evolutivas diferentes que llegaron a soluciones anatómicas parecidas frente a formas de vida ambientales semejantes.

Los tilacosmílidos desarrollaron una de las formas más espectaculares de especialización depredadora conocidas entre los mamíferos. Sus característicos caninos superiores alargados, semejantes a cuchillas, les dieron el aspecto de auténticos “dientes de sable”.

Dentro de este grupo, Pampaluctor calibar resulta especialmente interesante por su tamaño. Las estimaciones realizadas a partir del material fósil indican una masa corporal cercana a los 100 kilogramos, situándolo entre los grandes depredadores mamíferos conocidos para América del Sur.

En otras palabras, hace varios millones de años, las mismas tierras que hoy conocemos como el sudeste de la provincia de Buenos Aires estuvieron habitadas por un depredador de dimensiones comparables a las de algunos de los grandes carnívoros actuales.

EL EJEMPLAR

El ejemplar que permitió reconocer esta nueva especie fue encontrado en 2013 en un acantilado costero situado al norte de Miramar, provincia de Buenos Aires. Su hallazgo fue particularmente significativo porque no se trata simplemente de un hueso aislado sino de un esqueleto postcraneal parcial, que conserva diferentes elementos anatómicos capaces de aportar información sobre las dimensiones y relaciones evolutivas del animal.

Entre los restos se encontraron las primeras seis vértebras cervicales, parte de la escápula derecha, el extremo distal del húmero derecho, parte del radio derecho, gran parte del fémur izquierdo, parte de la tibia izquierda, dos vértebras caudales y un pequeño fragmento de un hueso distal de la extremidad.

Su nombre científico también guarda una historia particular. El género Pampaluctor combina una referencia a la región pampeana, donde fue descubierto el fósil, con la palabra latina luctor, que significa “luchar” o “forcejear”; mientras que calibar remite a un gaucho del siglo XIX conocido por su actividad como rastreador de ladrones en la Argentina.

El estudio también permitió establecer la posición evolutiva de Pampaluctor dentro de los tilacosmílidos. Los análisis filogenéticos realizados por los autores recuperaron a Pampaluctor calibar como el taxón hermano de Thylacosmilus, el célebre “marsupial dientes de sable” que habitó América del Sur durante el Neógeno y que se convirtió en uno de los ejemplos más llamativos de evolución convergente entre mamíferos depredadores.

El Pampaluctor poseía extremidades anteriores sumamente poderosas y desarrolladas para el agarre, combinadas con patas traseras más cortas. Esto sugiere que adoptó una estrategia de caza similar a la del felino placentario Smilodon, especializada en someter y forcejear fuertemente a sus presas en el suelo antes de morder.

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depredador Pampaluctor calibarno es solamente un nuevo géneroy una nueva especie para la listade mamíferos fósiles argentinos,sino también una nueva piezapara reconstruir el complejoescenario evolutivo de los grandesdepredadores. Pampaluctor calibarno es solamente un nuevo géneroy una nueva especie para la listade mamíferos fósiles argentinos,sino también una nueva piezapara reconstruir el complejoescenario evolutivo de los grandesdepredadores.