VIDEO | Dos camioneros se negaron a pagar peaje en Mendoza por el mal estado de la ruta 7

El fin de semana dejó nuevos cruces en la estación de peaje de Las Cuevas, donde choferes de transporte pesado decidieron no abonar la tarifa en señal de protesta por el estado de la ruta 7. A través de grabaciones difundidas en las últimas horas, se registraron dos situaciones en las que los conductores confrontaron al personal de las cabinas y exigieron el paso libre al argumentar que la calzada no se encuentra en condiciones óptimas.

En uno de los registros audiovisuales interviene un transportista de nacionalidad chilena, quien mantuvo un cruce verbal con una trabajadora del lugar. Durante la discusión, el chofer reprochó la exigencia del pago frente a los daños visibles en la traza y los baches que complican la circulación. Ante la falta de acuerdo, el conductor avanzó con el vehículo y cruzó la barrera mientras esta se encontraba baja, luego de advertir que lo haría.

“Es el primer país que veo que empiezan a cobrar el peaje antes de arreglar la ruta”, expresó el hombre durante el entredicho, donde además indicó que estuvo cerca de romper un neumático y cuestionó que los arreglos realizados hasta el momento se limiten al bacheo parcial de algunos sectores.

Un episodio similar protagonizó Norberto Fernández, al frente de la Asociación de Camioneros Unidos de Mendoza (ACUM), quien también se negó a abonar el arancel y exigió que se le permitiera continuar el viaje. En medio de la discusión, el dirigente mencionó que la entidad que encabeza promovió una acción judicial en el fuero federal contra quienes tienen a su cargo la explotación del cobro.

Fernández planteó que la firma concesionaria debería exhibir el convenio que legitima la recaudación y aseguró que, de acuerdo con su lectura de ese texto, las tareas de repavimentación integral tendrían que preceder al inicio del cobro. Desde la empresa, por su parte, se limitaron a seguir el protocolo vigente para estos casos, que contempla la toma de datos del vehículo cuando el usuario rechaza el pago, un trámite que el transportista aceptó que se registrara aunque se negó a firmar el acta correspondiente.

Luego de varios minutos de debate, la barrera fue liberada y el camión retomó su marcha hacia la cordillera. Antes de retirarse del lugar, el referente gremial convocó públicamente a sus colegas a sumarse a la negativa de abonar la tarifa hasta tanto se exhiba la documentación respaldatoria. “No hay que pagarlo”, insistió ante otros choferes presentes en la zona.

Estas situaciones se desarrollan en paralelo al inicio de los trabajos de mantenimiento anunciados para el corredor internacional durante el mes de octubre, un paquete de obras que comenzó a ejecutarse en medio de los reclamos recurrentes por los sectores deteriorados del camino que vincula la provincia con el vecino país.