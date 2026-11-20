Edenor salió a aclarar que todavía no tomó el control de Metrogas y que no tiene participación en su administración, gestión ni operación, luego de la explosión registrada el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que dejó dos operarios muertos y más de 30 personas heridas.

A través de un comunicado, la distribuidora eléctrica precisó que la operación de compraventa mediante la cual YPF transferirá su participación accionaria en Metrogas todavía no se concretó. Por ese motivo, remarcó que la compañía de gas continúa bajo la conducción de sus actuales autoridades.

"En relación con el incidente ocurrido el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS S.A., Edenor informa que la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en MetroGAS S.A. aún no se ha concretado", señaló la empresa.

Y agregó: "En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades".

La compañía también expresó sus condolencias por las víctimas y manifestó su acompañamiento a las personas que resultaron heridas.

La compra de Metrogas y el accidente en Remedios de Escalada

En agosto, YPF anunció la venta de su participación del 70% en Metrogas a Edenor por unos 780 millones de dólares. La operación involucra a la distribuidora eléctrica vinculada al grupo empresario encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Sin embargo, según el último comunicado, el traspaso todavía no se completó.

La aclaración llegó luego de la explosión que arrasó con parte de una manzana en Remedios de Escalada y provocó la muerte de dos trabajadores de Metrogas. Además, decenas de familias sufrieron daños en sus viviendas y comercios.

Cómo avanza la investigación por la explosión

El accidente continúa bajo investigación judicial y también es objeto de peritajes técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que busca determinar las causas de la fuga y las eventuales responsabilidades.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, una cuadrilla de Exgadet S.A., empresa contratista de Metrogas, realizaba trabajos de renovación de la red de distribución de gas en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea. Durante las tareas, una máquina tuneladora habría dañado uno de los caños.

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.44, mientras que la alerta al sistema municipal de emergencias ingresó a las 10.52. La explosión se produjo posteriormente.

En paralelo, el Municipio de Lanús se presentó como querellante en la causa judicial y cuestionó el cumplimiento de los protocolos de emergencia de la empresa. En el marco de la investigación, dos directivos de Metrogas fueron detenidos por orden de la Justicia.

Una observación editorial: mantendría el verbo «aclaró» o «deslindó responsabilidades» en el título, pero evitaría afirmar que Edenor quedó desligada judicialmente del hecho: el comunicado expresa su posición sobre la operación societaria, no una conclusión de la investigación.