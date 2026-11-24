La Ciudad volvió a posicionarse entre los principales polos de dominio del inglés en el país. De acuerdo con las puntuaciones geográficas del English Proficiency Index (EF EPI) 2026, elaborado por EF Education First, La Plata alcanzó los 587 puntos y se ubicó dentro del grupo de élite nacional, superada únicamente por Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El relevamiento —que evaluó a 2,3 millones de adultos en 117 países y regiones— muestra un escenario de contrastes: mientras Argentina conserva el primer puesto en América Latina, retrocedió dos lugares en la tabla mundial hasta quedar 26.ª, acompañando una tendencia global de caída en el manejo del idioma que ya lleva cinco años consecutivos.

Leer mucho, hablar poco: el punto débil

Uno de los datos más llamativos del reporte es la brecha entre la comprensión de textos y la capacidad de mantener una conversación. En el promedio nacional, los argentinos obtuvieron su mejor marca en lectura (599 puntos), seguidos por escritura (556) y comprensión auditiva (542). Sin embargo, en expresión oral el puntaje cayó a 519, marcando una distancia de 80 puntos entre la mejor y la peor habilidad (por encima incluso de la brecha global, de 57 puntos).

Desde EF explican que este fenómeno responde a métodos tradicionales de enseñanza enfocados en la lectura y los exámenes de opción múltiple, que dejan poco espacio para la práctica conversacional. Además, advierten que el auge de la inteligencia artificial y los traductores automáticos facilita leer en inglés, pero no resuelve la falta de fluidez al hablar.

El impacto en los más jóvenes y la excepción argentina: El informe también enciende una luz de alarma sobre la franja etaria de 18 a 20 años, que sufrió un fuerte retroceso durante la pandemia y hoy registra el desempeño más bajo: en América Latina, su puntaje está 87 puntos por debajo del grupo de 26 a 30 años.

En contraste, Argentina muestra un rasgo único en el continente en materia de género. Mientras que en toda América Latina los hombres superan a las mujeres por un promedio de 14 puntos —la brecha regional más amplia del mundo—, el país es la única excepción, con las mujeres al frente (565 puntos contra 561 de los varones).

El mapa regional y la mirada sobre el aprendizaje informal

En el plano latinoamericano, detrás de Argentina se ubicaron Honduras (28.°), Uruguay (30.°), Paraguay (37.°) y Perú (42.°), mientras que más atrás quedaron Chile (44.°), Brasil (73.°) y México (96.°). A nivel global, más de dos tercios de los países retrocedieron —incluidos 27 de los 33 evaluados en Europa— y Suecia pasó a liderar el ranking con 615 puntos, desplazando al quinto lugar a Países Bajos, que encabezaba la lista desde 2019.

Para el Centro Universitario de Idiomas (CUI), la caída en el índice no implica que haya menos personas en contacto con el inglés, sino una menor formación institucional. Según analizan, el consumo diario de series, videojuegos, música y redes sociales permite incorporar herramientas básicas de manera informal, mientras que el paso por los institutos suele postergarse hasta que surge una exigencia laboral o la necesidad de certificar el nivel.

En una ciudad universitaria y de fuerte tradición educativa como La Plata —en el primer país de la región que formó docentes de inglés e incorporó el idioma a la escuela pública—, el desafío hacia adelante aparece claro: convertir esa base de lectura y consumo digital en fluidez oral real.

La Plata se ubicó en el grupo de élite nacional, detrás de Mardel, Bahía, Rosario y CABA