Efecto cambio climático: fuertes lluvias y ríos desbordados en Estados Unidos

Las intensas lluvias que afectan al suroeste de Estados Unidos provocaron inundaciones repentinas, evacuaciones obligatorias y operativos de rescate en Arizona, Colorado y Nuevo México. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las precipitaciones podrían acumular hasta 100 milímetros, mientras los suelos saturados aumentan el riesgo de nuevos desbordamientos. Los especialistas le apuntan al cambio climático.

Una de las situaciones más críticas se registró en Pagosa Springs, Colorado, donde las autoridades alertaron que el río San Juan podría alcanzar los 6,7 metros y superar el récord de 5,4 metros registrado durante la inundación de 1911. Ante esta posibilidad, se dispuso la evacuación del centro de la localidad, el cierre de carreteras y la habilitación de refugios.

En Arizona, las autoridades ordenaron desalojos en Sedona, Camp Verde y Gisela por el desbordamiento de ríos y arroyos. La gobernadora Katie Hobbs confirmó que equipos de rescate aéreo evacuaron a residentes atrapados en los techos de sus viviendas. En Tucson también se desplegaron embarcaciones para asistir a personas afectadas por las crecidas.

Las inundaciones alcanzaron además a Flagstaff, donde las precipitaciones superaron la capacidad de los desagües pluviales y la policía inició la búsqueda de un hombre arrastrado por una corriente. En Colorado, las autoridades cerraron carreteras del condado de La Plata y ordenaron evacuaciones en Durango ante el aumento del caudal del río Animas.

El meteorólogo Aaron Hardin explicó que algunas zonas recibieron el equivalente a dos o tres meses de lluvia en apenas un par de días. El fenómeno responde al ingreso sucesivo de tormentas procedentes del Pacífico, que encontraron terrenos previamente saturados y favorecieron las inundaciones repentinas.

Hasta el momento del reporte, no se habían confirmado víctimas fatales ni personas heridas, aunque continuaban los operativos de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas para sectores de Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y Nevada, mientras las autoridades recomendaron evitar rutas inundadas y mantenerse alejados de los cursos de agua.