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El Colegio de Escribanos abrirá sus puertas para recibir visitantes

La sede de calle 13 N.º 770 podrá recorrerse el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, en el marco de una nueva edición de la iniciativa. Además, el 14 de noviembre habrá una jornada gratuita de asesoramiento notarial

Por Redacción

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires participará de una nueva edición de Open House La Plata, la propuesta que permite visitar edificios de interés arquitectónico, histórico y cultural de la ciudad.

La institución abrirá las puertas de su sede central, ubicada en calle 13 N.º 770, para que vecinos y visitantes puedan conocer el edificio, su historia, la actividad institucional y las propuestas culturales que allí se desarrollan.

Las visitas se realizarán el sábado 7 de noviembre, en dos turnos, a las 10 y a las 14. El domingo 8, en tanto, el recorrido estará disponible entre las 15 y las 19. La actividad será abierta a toda la comunidad.

La iniciativa busca acercar a los vecinos espacios que habitualmente no forman parte de los circuitos turísticos tradicionales y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural platense.

Jornada gratuita de asesoramiento notarial

Por otra parte, el Colegio de Escribanos anunció que el sábado 14 de noviembre realizará una Jornada Federal de Asesoramiento gratuita y abierta a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará de 10 a 13 en dos sedes: el Colegio de Escribanos, en calle 13 N.º 770, y la Casa de la Cultura de Villa Elisa, ubicada en Arana N.º 236.

Quienes deseen obtener más información pueden consultar el sitio oficial del Colegio de Escribanos: colescba.org.ar.

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