El Consejo de Agrimensura bonaerense y el Ministerio Público firmaron un convenio de colaboración

El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) y el Ministerio Público bonaerense firmaron un convenio marco de colaboración para promover el intercambio de información y conocimientos, desarrollar instancias de capacitación y avanzar en herramientas digitales.

El acuerdo fue suscripto en Mar del Plata por el presidente del CPA, Reinaldo Beain, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, durante el acto de apertura del Congreso Catastral del Bicentenario.

Según establece el convenio, ambas instituciones podrán desarrollar acciones conjuntas en áreas de interés común, además de generar espacios de formación y capacitación destinados a sus respectivos equipos de trabajo.

Otro de los objetivos previstos es avanzar en la incorporación de medios digitales para facilitar el intercambio de información y agilizar la comunicación entre los organismos.

El acuerdo también contempla la posibilidad de establecer convenios específicos y actas complementarias para implementar proyectos, programas y actividades que requieran acuerdos particulares entre las instituciones.

El convenio

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y contempla su renovación automática por períodos similares, de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento.

La firma se realizó en el marco del Congreso Catastral del Bicentenario, que reúne en Mar del Plata a profesionales, especialistas y representantes de organismos vinculados con el catastro, la Agrimensura y el ordenamiento territorial.

Desde el Consejo Profesional de Agrimensura señalaron que el acuerdo busca fortalecer la vinculación con organismos del Estado y facilitar el intercambio de conocimientos técnicos relacionados con el ejercicio profesional.

Por su parte, el Ministerio Público bonaerense participará en las iniciativas vinculadas con sus competencias y funciones institucionales, entre ellas aquellas relacionadas con el acceso a la Justicia y el cumplimiento de sus atribuciones.