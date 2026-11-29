A la carga emocional por la pérdida de un ser querido hoy en Argentina se le suma el fuerte impacto económico de su despedida sobre la economía familiar. En medio de la crisis económica, la contratación de un servicio de sepelio básico ronda los 2 millones de pesos, por lo que cada vez más familias eligen como alternativa la cremación, según reconocen firmas del sector.

“Un servicio básico directo a cremación sin velatorio tradicional ronda entre $1.600.000 y $1.800.000, el tema de qué si la gente quiere realizar una despedida, a ese valor se le debe sumar unos $300.000 más”, detallan desde la Casa de sepelios De Paola.

Si bien “el servicio integral no se deja de prestar y se lo valora mucho -ya que contempla el retiro y traslado del fallecido, los cuidados sanitarios, el ataúd, todas las gestiones administrativas y municipales, las tasas y el personal especializado afectado al acompañamiento-, un 60% se vuelca por la cremación”.

Como explican desde la casa de sepelios, ocurre también que ​”hoy la gente no asocia el ataúd con el estatus como ocurría décadas atrás; los modelos se estandarizaron y el ataúd dejó de ser el protagonista”.

Las listas de precios que manejan las principales casas de sepelios del AMBA confirman este drástico escenario. Un paquete estándar, que apenas contempla un ataúd de madera básica, los trámites del Registro Civil, el traslado en coche fúnebre y la estadía breve en sala velatoria, inicia en montos que van desde los $1.200.000 más IVA y llega a cifras finales en torno a los $2.000.000.

Ante esta escalada de costos, la figura del velatorio tradicional con abundante florería y concurrencia prolongada perdió terreno a pasos agigantados. En su lugar, gana espacio el fenómeno conocido en el sector como “velatorio exprés”. Se trata de ceremonias intimistas, reducidas a tres o cuatro horas como máximo o acotadas estrictamente al núcleo familiar, lo que permite achicar gastos operativos de las cocherías.

El cambio cultural y económico más marcado de la época es el auge sostenido de la cremación directa. Esta alternativa evita las etapas del sepelio tradicional, el uso de ataúdes ornamentados de alto valor y las tasas asociadas al entierro en tierra o alquiler de nichos. Al contratarse como un servicio directo desde el traslado al crematorio privado o municipal, representa la vía más accesible.

“Cremar no significa necesariamente no despedirse. Muchas personas dejan expresado en vida su deseo de ser cremadas, y las familias optan por ceremonias más cortas pero con mayor participación, enfocadas en celebrar la vida y rendir un último homenaje personalizado”, aclaran desde De Paola.

Para dimensionar el abismo que separa a las opciones tradicionales, basta con analizar la logística a largo plazo que implica el cementerio. Adquirir o arrendar un nicho privado o sepultura en parque puede exigir desembolsos iniciales que van de los $600.000 a más de $1.200.000. A eso hay que adicionar cánones de mantenimiento mensual que no bajan de los $40.000 bimestrales.

La cremación, al requerir únicamente la urna y el trámite de exhumación posterior, elimina de raíz este goteo de gastos futuros.

La cobertura estatal frente a esta contingencia resulta hoy insuficiente. El Subsidio de Contención Familiar que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por el fallecimiento de un jubilado o pensionado se ubica en los $15.000, una suma fija congelada desde 2020 que no ha sido actualizada al ritmo del costo de vida.

Ante la imprevisibilidad del evento y lo elevado de la factura inmediata, los métodos de pago también debieron reinventarse. Las empresas del rubro afirman que cada vez son más las familias que acuden al financiamiento con tarjeta en cuotas con interés, recurren a préstamos personales bancarios de urgencia o solicitan ayuda solidaria colectiva en redes para saldar la deuda contraída con las cocherías en cuestión de horas.

Otra tendencia que cobró fuerza en los últimos meses es la búsqueda de seguros de sepelio preventivos o convenios a través de mutuales y sindicatos. Aquellos trabajadores golpeados por la recesión intentan asegurar de antemano una cuota mensual mínima en sus recibos de sueldo para evitar que, el día de mañana, un evento desafortunado desestabilice por completo el patrimonio económico de sus allegados.

Morir en la Argentina se convirtió en un trámite prohibitivo. La brecha entre los presupuestos familiares y el costo de mantener las costumbres históricas del luto empujó a que la cremación directa dejara de ser una elección por preferencia o convicción personal para transformarse en la única salida económica frente al costo del último adiós.