El Cottolengo, una casa para los más frágiles que espera por el Papa

En el Cottolengo Don Orione de Claypole, los preparativos para recibir al Papa León XIV convivieron con las actividades de todos los días. Mientras los técnicos organizaban la transmisión oficial y se ajustaban los detalles de la visita de este lunes, los residentes trabajaban con cerámica, amasaban pan, pintaban y bailaban. Entre ellos Esteban, de 44 años, que terminó de moldear una taza y compartió un deseo: “Espero que se sienta como en casa”.

La institución alberga a 410 adultos con discapacidad, muchos de los cuales necesitan asistencia permanente. Con calles zigzagueantes, arbustos floridos, una plaza central, talleres, 16 casas dormitorio y hasta un cementerio, el predio tiene la dimensión y la vida cotidiana de una pequeña ciudad.

Allí trabajan 380 personas. En estos días, a sus tareas habituales se suma la organización de un encuentro que despierta entusiasmo entre quienes viven en el hogar y quienes los acompañan.

“Estoy contento con el Papa. Espero que lo pueda conocer”, cuenta Esteban. La coordinadora de los hogares, Luciana Ponce, confirma que los residentes esperan la llegada “con mucha expectativa”.

Las dudas que había generado la salud del pontífice, operado a mediados de octubre para extirparle un tumor canceroso de pulmón, no frenaron los preparativos. “Seguimos trabajando de la misma manera”, explicó Ponce.

Un encuentro con los residentes como protagonistas

La visita durará unos 45 minutos e incluirá una ceremonia en la capilla. Para permitir la participación de la mayor cantidad posible de residentes, la organización modificará la disposición del espacio.

“Vamos a sacar todos los bancos para que quepa la mayor cantidad posible de sillas de ruedas, queremos que los discapacitados sean los protagonistas”, señala el hermano Jorge Silanes, director del Cottolengo.

Fuera del predio se instalaron pantallas para los miles de fieles que se esperan. También podrán saludar al pontífice durante el trayecto de un kilómetro que recorrerá el papamóvil antes de ingresar al establecimiento.

La agenda tendrá, además, un momento reservado: sin cámaras, León XIV visitará un pabellón donde viven personas que permanecen postradas. Será una instancia de cercanía con quienes no pueden trasladarse hasta la capilla.

LA DISCAPACIDAD, EN EL CENTRO DEL DEBATE

La llegada del Papa se producirá mientras el Congreso argentino discute el Presupuesto 2027, incluidas las partidas destinadas a las prestaciones por discapacidad.

El gobierno de Javier Milei propuso flexibilizar el régimen de apoyo al sector, una reforma que pacientes, organizaciones y dirigentes opositores cuestionan por considerar que implica un ajuste presupuestario encubierto.

La Iglesia también intervino en esa discusión. En septiembre, la Pastoral Social difundió el documento “La fragilidad que nos humaniza”, en el que rechazó que la atención a las personas con discapacidad se abordara únicamente desde una perspectiva presupuestaria. “Frente a la fragilidad, la respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática”, sostuvo.

Según explicó el episcopado argentino, la visita de León XIV tendrá como consigna la encíclica publicada en mayo, que llama a convertir a “los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños” en las “piedras angulares” de un “hogar común sólido y hospitalario”.

Fundado en 1936, el Cottolengo de Claypole forma parte de una obra de asistencia que la congregación de Don Orione sostiene en Argentina, Uruguay y Paraguay, con unos 1.300 residentes. En ese hogar, la expectativa por recibir al pontífice se expresa tanto en los preparativos de la ceremonia como en las palabras sencillas de Esteban, que sigue trabajando sobre su taza mientras imagina el encuentro.